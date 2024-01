Este sábado comenzaron las primeras movilizaciones de voluntarios para recoger las mareas de pellets de resina que llegan desde mediados del pasado mes de diciembre a los arenales gallegos, a raíz de la pérdida de mercancía el día 8 de diciembre por parte de un buque de la naviera Maersk en la localidad portuguesa de Viana do Castelo. Estos microplásticos estaban dentro de uno de los contenedores que se precipitó al mar y todavía no ha trascendido a la opinión pública la cifra exacta de sacos que se extraviaron.

Hasta ahora, solo se había notificado la llegada de estos pellets en las rías de Barbanza, Muros-Noia y Costa da Morte. Pero en las últimas horas, la marea de plástico realizó su incursión en las Rías Baixas. Este sábado los pellets desembarcaron por primera vez en las playas de Viñó y Barra, en Cangas; en el arenal de Prado, en Nigrán, y también arribaron a la Illa de Ons. Además, la marea plástica alcanzó O Grove y A Illa de Arousa, donde saltaron las alarmas cuando un vecino encontró un saco repleto de microplásticos. El lugar más afectado es el Parque Natural de Carreirón. A mayores, se tiene constancia de la presencia de pellets en zonas de A Coruña y la Mariña lucense.

A raíz de lo vivido en los últimos días, cientos de personas se están organizando a través de las redes sociales para crear batidas de limpieza ciudadanas en los distintos concellos afectados, en un movimiento que recuerda lo sucedido con la catástrofe del Prestige. Este voluntariado se coordina a través de un gran grupo de WhatsApp creado este jueves y que abarca, prácticamente, la totalidad de las rías gallegas. La difusión de la iniciativa tuvo una gran acogida y actualmente cuenta con alrededor de 700 participantes. A través de él, se notifica de la llegada de nuevos sacos o mareas de plástico y se organizan las recogidas en los arenales afectados para los próximos días. Además, personajes públicos como Xurxo Carreño, Rogelio Santos Queiruga o Guillermo Carracedo están animando a la gente a participar en las próximas batidas.

Las primeras recogidas

Los voluntarios comenzaron con las labores de limpieza este sábado en las playas de A Illa de Arousa, Ribeira, Porto do Son, Muros, Noia y algunos grupos también estuvieron recogiendo plásticos en la zona de A Coruña y Ferrol. En la playa de Area Maior (Muros), el panorama es “esperpéntico”, en palabras de Luis do Río, un vecino de Santiago que, por iniciativa propia, se desplazó por la tarde hasta el arenal para recoger las esferas de plástico, que se encuentran “diseminadas por toda la playa”. Allí se encontró con otras diez personas, con las que logró recoger unas seis bolsas de pellets antes de que se hiciese de noche. Precisamente hasta Area Maior se desplazó el equipo de Tragsa movilizado por la Xunta para colaborar en las labores de recogida. “Preguntáronnos a nós como estabamos recollendo os pellets. Non sabían como facer”, señaló el joven compostelano a este diario.

A la iniciativa se están sumando voluntarios de fuera de Galicia. Raquel Mirmán es una andaluza que vino a pasar las Navidades con su familia a la parroquia de Baroña, en Porto do Son. Desde hace unos días son conscientes de la llegada de las mareas de plástico a las costas y ayer decidieron colaborar en las recogidas realizadas durante la tarde en la playa de Castro de Baroña. “A pesar de no poder recoger muchos pellets por falta de medios, fue bonito ver como empezamos cuatro personas y se unieron hasta unos 15”, indica Raquel. “A veces, por poco que creamos que hagamos, concienciamos y creamos un efecto dominó”, reflexiona.

Desde el grupo de Whatsapp de voluntarios se pautan una serie de recomendaciones a llevar a cabo para efectuar las recogidas. Inciden en la necesidad de llevar guantes impermeabilizantes (que no sean de látex), ya que los pellets desprenden una especie de residuo cobrizo, según varias personas que participaron en algunas batidas ayer. También aconsejan llevar bolsas de plástico o capazos para depositar los microplásticos recogidos y usar coladores o tapices para filtrar la arena.

Para hoy hay, al menos, 19 batidas convocadas para realizar recogidas en playas de 11 concellos: Laxe, Carnota, Ferrol, Porto do Son, Muxía, Noia, Muro, A Coruña, Camariñas y Ribeira y O Grove.