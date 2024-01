El Concello de Lalín inició este martes la distribución de todas las esculturas de los cerdos por los restaurantes participantes en el XXVI Mes do Cocido, que arranca oficialmente el próximo lunes. Y en los próximos días está prevista la instalación de los arcos de luces alusivos a la Feira do Cocido en las principales entradas a la localidad.

En la presente edición del Mes do Cocido participan 24 establecimientos, tanto del núcleo urbano como del rural: O Polo, Suso, Currás, San Martín, Villanueva, Hotel Pontiñas, Torre do Deza, O Cruce, La Robleda, Taboada, Pazo de Bendoiro, Cabanas, Casa do Patrón, Casa Pablo, La Estación, La Molinera, Las Palmeras, Onde Antonio, María José, Os Arcos, Casa Ruliña, Naval do Espiño, KM 0 y Venezia. El precio medio estimado por plato se sitúa entre los 30 y los 35 euros.

Hoy comienza la instalación de la carpa en donde se celebrarán los distintos eventos de la LVI Feira do Cocido. El Campo da Feira Vello permanecerá cerrado para facilitar las tareas de montaje en tiempo y forma. Allí se ubicarán los puestos de venta de productos, para los que se podrán presentar ofertas desde hoy hasta el viernes 19 de enero. Las pulperías tendrán hasta el 2 de febrero para tramitar su instalación. Así lo establecen las bases técnicas y administrativas que regirán la concesión de autorizaciones, aprobadas en junta de gobierno y que han sido publicadas en la plataforma de contratos municipal.

Por otra parte, hoy se fallará la trigésima edición del Premio de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, que cuenta con una dotación total de 5.000 euros entre sus dos categorías.