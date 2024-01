A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades vén de conceder os Premios Innovagal, para poñer en valor o labor dos colexios e institutos que desenvolven enfoques didácticos innovadores para dar resposta ás necesidades particulares do seu alumnado.

Na categoría de centros de Educación Infantil, Primaria e Especial, o primeiro premio foi para o CEIP Plurilingüe de Outes; o segundo, para o CEIP de Viñagrande-Deiro (Vilanova de Arousa); o terceiro para o CEIP Plurilingüe Nº1 de Tui; e a mención de honra para o CEIP Plurilingüe da Carrasqueira (Vigo).

A proposta do CEIP Plurilingüe de Outes xira ao redor do benestar emocional do alumnado e a sostibilidade do centro. Tendo isto en conta, a metodoloxía céntrase na creación dunha escola na que toda a comunidade pode participar, na que a aprendizaxe é activa e dinámica e na que se traballa o respecto ao medio ambiente de forma transversal en todas as áreas do currículo e en todos os niveis.

Na segunda categoría, para centros de Secundaria e de adultos, o primeiro premio foi para o Colexio O Cruce de Cerceda; o segundo para o Instituto Maximino Romero de Lema (Zas); o terceiro para o CPI Plurilingüe Virxe da Cela (Monfero); e a mención de honra para o Instituto Celanova Celso Emilio Ferreiro (Celanova).

O Instituto Maximino Romero de Lema, do concello de Zas, centra o seu proxecto innovador na posta en marcha de proxectos STEM a través do Club de Ciencia e dos Polos Creativos. Mellórase o rendemento académico e a motivación do alumnado a través de metodoloxías como a aprendizaxe baseada en proxectos, a gamificación, a educación ao aire libre, a realidade virtual ou a realidade aumentada.

Os primeiros premios están dotados con 10.000 €, os segundos con 6.000 €, os terceiros con 3.000 € e as mencións de honra con 1.000 €.

Ademais da dotación económica, os centros galardoados reciben o distintivo de Centro Educativo Innovagal, cunha vixencia de catro cursos escolares.