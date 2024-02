Carballo inicia el ciclo de cine euroárabe, con 5 proyecciones

El presidente de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Ghaleb Jaber, el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, y la edil de Cultura, Maruxa Suárez, presentaron la séptima edición del ciclo de cine euroárabe Amal en Ruta Carballo, que acoge el Pazo da Cultura de la localidad hasta el 7 de marzo, Bajo el lema Nadie está a salvo, el ciclo rinde homenaje a las personas fallecidas en la tragedia del terremoto de Marruecos del 8 de septiembre. Consta de cuatro ficciones y un documental –cintas en versión original subtituladas en castellano–, que suponen un recorrido por el mejor cine árabe de la actualidad. Las funciones son a las 20.30 horas y el acceso a las proyecciones es libre y gratuito hasta completar el aforo. El ciclo arrancó ayer con la película Entre las higueras y seguirá el sábado 24 con Conspiración en El Cairo. El jueves 29 será el turno para la película The Sage; el sábado, 2 de marzo, se podrá ver la ficción El caftán azul; y la última sesión será el jueves, 7 de marzo, con el documental Little Palestine, Diary of a Siege.