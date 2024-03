Avalancha solidaria en Vimianzo a favor de la labor de la misionera Estrella Arjomil en África

Los vecinos y vecinas de Terra de Soneira volvieron a demostrar su solidaridad con los más necesitados. Un total de 290 personas se sumaron a la Cena del Hambre, de concienciación y ayuda en favor de la misionera vimiancesa Estrella Arjomil, que lleva dieciséis años ayudando a los enfermos de lepra en Cabo Delgado (Mozambique).

La cita solidaria fue organizada, un año más, por Cáritas y además de la recaudación obtenida con las entradas, cuyo coste era de 7 euros, se sortearon 75 regalos que fueron donados para la causa por comerciantes locales, según explicó el párroco vimiancés, Daniel Turnes.

“A pesares de ser unha noite de choiva e vento, a xente volcouse con esta iniciativa e a valoración só pode ser positiva”, afirmó. De lo que se trataba, añadió, “era tamén de poder escoitar as palabras e o exemplo de Estrella, que está pasando uns días de vacacións aquí, e romper tamén ese tópico de que as donacións non chegan a destino”. Fue, añadió, una cena humilde, a base arroz y huevos, “porque o que pretendemos é sobre todo concienciar”.

Abrió el acto la directora adjunta de Cáritas, Carmen Vázquez, quien, junto con el párroco, recordaron y agradecieron la gran labor realizada por el fundador de la agrupación Manuel Pérez García, recientemente fallecido.

Una misionera en zona de guerra

Por su parte, la misionera vimiancesa explicó como es su día a día en Cabo Delgado, donde presta ayuda desde hace siete años. Es una zona en guerra en la que, además de luchar contra la lepra, los problemas son múltiples y variados. Aunque Estrella Arjomil afirmó que no quería transmitir una “imagen de penuria, porque ya estamos saturados de ver desgracias”. Agradeció el apoyo que, desde hace más de quince años, recibe de todos los vimianceses y vecinos de la comarca, asegurando que “éste no es el proyecto de Estrella, es de todos”.

Nacida en el lugar de A Valiña, en Vimianzo, Estrella Arjomil lleva más de quince años ejerciendo su labor misionera en África. Primero viajó a Maputo, la capital mozambiqueña y posteriormente se trasladó a Cabo Delgado. Allí impulsó la Fundación Casa da Providencia para auxiliar a ancianos afectados por la lepra y también a personas con discapacidades psíquicas. Además recorre aldeas, algunas situadas a 100 kilómetros, para prestar ayuda humanitaria al mayor número de personas posible.