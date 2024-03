Dez empresas hostaleiras colaboran na formación de alumnos da FP dual de Cociña e restauración en Muxía

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades en funcións, Román Rodríguez, comprobou este luns o funcionamento da nova FP Básica na modalidade dual en Cociña e restauración que se imparte desde este curso no IES Ramón Caamaño de Muxía. Trátase da primeira iniciativa deste tipo na familia profesional de Hostalaría e turismo na zona e responde á demanda detectada e transmitida polos empresarios do sector da Costa da Morte desde hai un tempo.

Neste sentido, Román Rodríguez salientou a gran resposta do tecido produtivo a esta oferta. “Son unha decena de empresas de recoñecido prestixio as que van colaborar na formación dos 12 alumnos que inauguran o ciclo. Estamos seguros de que esta primeira edición vai ser todo un éxito e de que o sector vai seguir demandando esta formación para nutrirse de profesionais cualificados para seguir medrando”, sinalou.

En concreto, a partir deste mesmo mes os alumnos co ciclo realizarán a actividade formativa profesional no Parador Costa da Morte e nos restaurantes A Casa do Peixe, Son de Mar, A Lonxa D’Álvaro, A Furna, A Marina e As Baleas, todos eles de Muxía; en O Semáforo, de Fisterra; no Hotel Insua, de Cee; e en Villa de Oro, no concello de Camariñas.

No transcurso da visita, o conselleiro interesouse pola experiencia persoal do alumnado nestes primeiros meses na FP e animouno a continuar mellorando a súa formación ao remate do mesmo na oferta de ciclos de grao medio. A visita completouse cun petisco ofrecido polos estudantes para amosar o aprendido no que vai de curso.

O ciclo de FP Básica en Cociña e restauración ensina ás persoas que o cursan a desenvolver con autonomía as operacións básicas de preparación, conservación e presentación de elaboracións culinarias, alimentos e bebidas, así como a asistir nos procesos de servizo e atención á clientela. Deste xeito, os titulados poderán traballar como axudantes de cociña, de camareiro, de bar ou de economato de unidades de produción e servizo de alimentos e bebidas, entre outras actividades.