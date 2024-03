“Somos la mejor alternativa a Santiago por ubicación y conexiones”

¿Qué balance hace de sus nueve meses como alcaldesa de Teo?

El balance, lo digo humildemente, es muy positivo. Hemos sacado adelante unos presupuestos comprometidos con los vecinos, con el arreglo del viario público, realistas y sin inflamientos, a diferencia de lo que pasó en la anterior legislatura. Hemos ejecutado ya muchas obras, como la carretera de Santa Eufemia, en Oza, o el arreglo de la cubierta del pabellón de Los Tilos, que llevaba 16 años acogiendo actividades mientras llovía dentro. Y en estas cuentas hay una partida presupuestaria histórica para el viario público. Estamos terminando de humanizar Socastro y sacaremos adelante Mazas, Osebe, Vilar de Calo, Ínsua, Tribaldes, Cornide, Nespereira o Cesar.

¿Y en lo personal?

A mí siempre me ha gustado estar con los vecinos. Siempre estuve implicada en mi parroquia y ahora, en lugar de una, tengo trece. Estoy encantada y voy a muchos compromisos con marido y mi hija, cuando nos quiere acompañar. Eso sí, en mi tiempo libre, porque estoy en el despacho de lunes a viernes mañana y tarde. Y no me duelen prendas, porque es el momento de trabajar. Soy alcaldesa el 100% del tiempo, las 24 horas los siete días de la semana.

¿Cuál es el mayor desafío que tiene el Concello de Teo?

Sin duda, el polígono industrial y empresarial de A Ramallosa. En esta legislatura pretendo, si no rematarlo, por lo menos que esté muy adelantado.

¿Ya han contactado con el Concello empresas que puedan estar interesadas en instalarse allí?

Muchas. Empresas de Teo y de otros lugares, como Santiago. Somos una alternativa perfecta para ellas por ubicación y por conexiones, y ahora mucho más, con los enlaces de la AG-59. A la Xunta le dijeron una cosa en 2018 y ahora la contraria, pero ha recogido el guante y esas conexiones, tanto hacia Santiago como hacia A Estrada, son una realidad.

Ya que hablamos de Santiago, ¿se retomará en algún momento ese debate sobre una fusión de ambos concellos?

Nunca. Por nuestra parte está totalmente descartado, porque Teo tiene su propia identidad. Ser vecinos cordiales, sí. Es vox pópuli que le he pedido a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que nos permita que el autobús que va a Los Tilos llegue hasta la rotonda del Gadis de Cacheiras, pagando Teo su tramo, como siempre.

¿Hay buena disposición?

Lo han recepcionado muy bien y sería muy importante tanto para Santiago, que evitaría mucho tráfico rodado, sin meternos ya en cuestiones medioambientales, que son tácitas, como para nosotros. Si no está por la labor, buscaré otra alternativa. Conectaré con una lanzadera a mis vecinos para que puedan ir a Santiago en el autobús urbano. Pero me parecería una gran torpeza.

¿Para cuándo el centro de día de mayores?

Es importantísimo. Estamos a la espera de que se conforme el Ejecutivo autonómico, pero ya está pedido. Estamos en negociaciones para ver la ubicación y lo que tenemos que definir es la fórmula de gestión, porque lo que me interesa es que el 100% de las plazas sean para Teo.

Otro proyecto pendiente es el del centro de salud de A Ramallosa...

Cuando llegué a la Alcaldía estaba el tema completamente paralizado. Pero en unos días haremos entrega de los terrenos a la Xunta para que pueda empezar a obrar.

Además de infraestructuras, lo que necesita Teo es ganar habitantes. No dan llegado a los 20.000...

Llegaremos. Tenemos 19.200 habitantes a día de hoy. Lo que hay que hacer es construir viviendas. Hace falta mucha más vivienda en Teo, sobre todo porque ahora mismo somos la mejor alternativa a Santiago, la alternativa perfecta. Yo misma me vine a Teo huyendo de las políticas de vivienda de Santiago. Me compré una casa en Teo hace 25 años y me siento teense de corazón. Y los vecinos me dicen: parece mentira, todo o que fixeches xa en só nove meses...

En todo caso, esos nuevos habitantes tendrían que censarse...

Efectivamente, porque hay mucha población que no está censada. Muchas veces no ven un motivo concreto para censarse, es un trámite que les puede resultar tedioso o que no hacen por falta de tiempo. Pero si pasamos de los 20.000 habitantes, el flujo de caudales que vendría sería mayor y tendríamos más servicios. Por eso yo insisto tanto a nuestros vecinos en que se censen.

¿Cómo de complicado es gestionar un Concello en el que hay tanto rural y distintos centros urbanos?

Teo es efectivamente un territorio mixto, entre lo rural y lo urbano. La gestión no es fácil, tienes que conocer muy bien el territorio y dedicarle mucho tiempo. Y todo teniendo en cuenta que tengo casi 18 licitaciones pendientes, en precario desde hace años. Primeramente saldrán los servicios jurídicos, que llevaban ocho años en precario.

Es una de las quejas que más le hemos oído en estos nueve meses...

Me he encontrado la casa desordenada. No hay Relación de Puestos de Trabajo, no hay Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el plan de emergencias no se llegó a aprobar y está desactualizado... En estos presupuestos he contemplado poner en orden toda la casa.

Y las arcas locales, ¿en qué situación están?

Tenemos una deuda viva de 3.400.000 euros. Cuando llegué, en caja tenía 0. Ahí está la auditoría pública que está en el Consello de Contas y que después pasará al Tribunal de Cuentas. Yo hago lo que debo, que es dar traslado a la instancia superior. No fue una auditoría con afán revanchista. Solo quería tener una radiografía que me permitira saber a qué me enfrentaba. Pero cuando vi la situación, me dije: esto lo tengo que hacer público.

No parece que vaya a ser una legislatura de acuerdos...

Tengo la mano tendida a la oposición. Al PSOE hay que agradecerle su postura de crítica constructiva y al resto de fuerzas parece que no les ha sentado muy bien que hayamos sacado una mayoría absoluta. Están acostumbrados a la derecha calladita y yo de calladita, poco.