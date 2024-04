A lucense Irene Pin gaña o Premio á Mellor Dirección no festival Carballo Interplay pola webserie ‘Renta-a-pal’

O festival de contidos dixitais Carballo Interplay despide a undécima edición, marcada polo recoñecemento ao talento galego emerxente nos ámbitos audiovisual e dixital.

Este domingo tivo lugar o espectáculo CFA. Lasamigas Productions, da man de Carolina Iglesias e Laura Márquez, que repasaron os seus referentes e inspiracións do mundo audiovisual e dixital, e despois celebrouse a entrega de premios, nun acto cheo de risas presentado polo dúo cómico Izquierdo Sisters.

Por primeira vez na historia do festival un proxecto galego acada o premio á Mellor Dirección. A lucense Irene Pin levouse o galardón, dotado con 200 €. A webserie Rent-a-pal conta a experiencia de Andrea, unha rapaza que comeza a traballar nun negocio moi singular, unha empresa de alugueiro de amigos. O xurado destacou a “resistencia a adaptarse a unha estrutura narrativa fácil e coñecida para tomarse o seu tempo e peitear coidadosamente os anacos contemporáneos da vida”.

Este xurado tamén otorgou o premio á Mellor Serie a Historia Mal, dirixida polo andaluz Daniel Cervantes, unha obra de animación coa que lle dan unha volta á historia ou, como sinalan os autores, “con máis improvisación que historia”. Neste caso o xurado destacouna como “divertida, intelixente e estrafalaria” demostrando que “os cartos non son problema cando se ten talento e coñecemento”. O premio económico neste caso é de 800 €. A serie conquistou tamén ao público que se achegou ao mercado a coñecela e cos seus votos concedeulle o Premio do Público, de 400 €. A webserie Bananas, enviada dende República Checa, recibiu a mención especial.

O Premio do Xurado Novo, dotado con 400 €, destacou a webserie china Monster Diner, sobre monstros agochados entre humanos.

No caso do Premio ao Mellor Proxecto de Contido Dixital en Galego, os gañadores foron o equipo da serie Delirio Sketch, co seu proxecto de serie de comedia. O Carballo Interplay aporta con este recoñecemento 3.000 € para a produción da serie.

Por último, nesta edición estreouse o Premio ao Mellor Creador e Canle de Contido Dixital en Galego. Dez finalistas en ambas categorías (dotadas de 600 € cada unha) presentaron proxectos. A creadora de contido María Rúa, coñecida en redes como Prado Rúa, foi a gañadora pola súa “autenticidade e carisma especial, a calidade lingüística do seu contido e a rotundidade para defender causas que considera xustas.

Na categoría de Mellor Canle o gañador foi o videopodcast O Faiado, realizado por estudantes da Universidade de Santiago, polo dominio da comunicación en redes sociais.