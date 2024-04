Registran en Mazaricos la vivienda en la que vivió la madre de Pandolo

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil registraron este lunes la vivienda de Alborés (Mazaricos) en la que residió, años atrás, la madre de José Manuel Martínez, alías Pandolo, a quien se le vincula con la desaparición y muerte de Antonio Tuñas, de 72 años, vecino de dicho lugar, cuyo cráneo apareció en una bolsa de plástico el pasado mes de octubre en un monte del núcleo de Gosolfre. Posteriormente, en diciembre y en la misma zona, se hallaron más restos óseos, que las pruebas de ADN confirmaron que eran del vecino de Culleredo Javier Iglesias, de 50 años.

Desde la Guardia Civil confirmaron que el registro está vinculado con dichas desapariciones y que “se sigue con la investigación”. La casa inspeccionada lleva ya varios años deshabitada, según confirmó Juan Tuñas, hijo del fallecido, y todo apunta a que los agentes buscan nuevas pruebas u objetos que permitan confirmar la vinculación de Pandolo, que está en la cárcel, con la muerte de ambos hombres.

De momento, “nós non tivemos máis información e meu pai segue sen estar dado por falecido”, explicó el hijo Antonio Tuñas. “O único que sabemos”, añadió, “é que están buscando máis pistas, pero mentres non se peche a investigación non nos entregarán tampouco os restos achados”.

Cabe recordar que Antonio Tuñas desapareció en diciembre de 2022 y Javier Iglesias en mayo de 2023. En ambos casos, sus desapariciones coincidieron en el tiempo con sendos permisos penitenciarios disfrutados por Pandolo, que acumula un amplio historial delictivo.