Polémica en Val do Dubra por la localización de una filloeira municipal

El último pleno municipal valdubrés no estuvo exento de polémica, dado que el Concello se echan en falta diez tabletas electrónicas y una silla motorizada propiedad municipal, después de haber recuperado otros objetos. Ante esta situación, los partidos del gobierno municipal, PSOE y Anova, pusieron la atención sobre el grupo del PP, dado que una de las ediles populares guardara en su casa una filloeira del Concello durante la anterior legislatura, gobernada por su partido. Ante las acusaciones, el Partido Popular de Val do Dubra explica que “o Concello sempre soubo onde estaban gardadas as pedras das filloas e outro material municipal”. Además, desde la citada formación política destacan que la edil “cedeu gratuitamente instalacións da súa propiedade para gardar material municipal”, en referencia al lugar donde se encontraron los utensilios para elaborar las filloas da pedra. Asimismo, los populares achacan al respecto que las declaraciones del pleno son “unha versión terxiversada da realidade”.