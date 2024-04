La primera residencia de mayores de Ames encara su recta final

La localidad de Milladoiro, la más poblada del Concello de Ames, contará en breve con la primera residencia de mayores que abre sus puertas en el municipio. El ayuntamiento más joven de la comunidad, con una edad media que no supera los 42 años, frente a los 48 en los que se sitúa la media gallega, no dispone todavía de ningún centro geriátrico, ni público ni privado, a diferencia de otros concellos de la comarca compostelana, como Teo, Brión o Val do Dubra.

La residencia que entrará en funcionamiento en Milladoiro está siendo construida por la empresa Coviastec, un grupo familiar con sede en el municipio ourensano de Maside, que se encargará también de la gestión del centro.

Las instalaciones tendrán capacidad para 59 residentes. Contarán con 25 habitaciones dobles y nueve individuales, con baño independiente en cada una de ellas. “Dispondremos de todas las comodidades”, sostiene Juan Álvarez, uno de los responsables de la empresa, que constata el gran interés que ha despertado la inminente apertura del centro. “Ha venido mucha gente a preguntar”, explica.

Fase final de las obras

Las instalaciones se sitúan en una parcela próxima al cuartel de la Guardia Civil, en la Travesía da Moa. En estos momentos, el personal de Coviastec trabaja en el remate de la fachada y de los interiores del edificio. La empresa confía en las obras puedan estar finalizadas en el plazo de mes y medio o dos meses. La edificación quedará completamente amueblada, lista para empezar a recibir a los primeros residentes. Pero antes de que pueda abrir sus puertas, será preciso cumplir con todos los trámites burocráticos que requiere su puesta en marcha.

Primero será la licencia de ocupación que debe otorgar el Concello de Ames. Y después será la Consellería de Política Social la que determine, previa inspección, que la actuación se adapta al proyecto aprobado, antes de conceder la preceptiva licencia de inicio de actividad.

Si todo avanza al ritmo previsto, los responsables de Coviastec confían en poder recibir a los primeros residentes a principios de julio.

“Función social”

La situación geográfica de Milladoiro, a poco más de cinco kilómetros de distancia de Santiago de Compostela, ha sido uno de los factores decisivos en la elección de la localidad para albergar este nuevo centro. “La ubicación es muy buena. Cualquier residente podrá coger el autobús urbano y estar en diez minutos en el centro de Santiago”, argumenta Álvarez, que pone el acento en la “función social” de este tipo de negocios. “Somos una empresa, pero a la vez prestamos un servicio a los vecinos que no existía hasta ahora en Ames”, señala.

La puesta en marcha de la residencia supondrá la creación de entre 24 y 25 puestos de trabajo. Dispondrá de médico y de profesionales de enfermeríay fisioterapia, así como de gerocultores y personal de cocina, lavandería y limpieza.

Álvarez apela a la experiencia de Coviastec en la gestión de residencias de mayores: “Tenemos una trayectoria sobradamente conocida y personal cualificado para hacerse cargo de los residentes”.

De momento, Álvarez prefiere no hablar de tarifas, si bien subraya que la horquilla de precios se corresponderá con la que está en vigor en otros centros geriátricos de la comarca.

Esta será la sexta residencia de mayores que Coviastec pone en funcionamiento, tras las de Silleda, Chandrexa de Queixa, Esgos, Monterrei y Nogueira de Ramuín.

El Concello pide "sensibilidad" a la Xunta

Aunque recibe positivamente la próxima apertura de esta residencia en la localidad de Milladoiro, como un servicio más para la tercera edad, el alcalde de Ames lamenta que tenga que ser el sector privado “el que dé solución a la urgencia que ahora mismo tienen las familias con personas mayores”.

En este sentido, Blas García explica que, si el municipio gana población año tras año (superó en 2023 los 32.000 habitantes), es precisamente por ser un concello “prestador de servicios”.

Por ello, el regidor socialista cree que es fundamental que los mayores de Ames puedan “seguir envejeciendo con dignidad y cerca de su hogar”, una vez que no puedan cuidarse por sí mismos o cuando sus allegados no se puedan hacer cargo de ellos.

Así, García demanda a la Xunta de Galicia que sea “sensible” con esta “necesidad”, que el Gobierno local de Ames ha expuesto de manera reiterada ante la Administración autonómica. “Fueron muchas veces las que desde el concello solicitamos una residencia y un centro de día”, aduce el alcalde, que confirma que el Ejecutivo municipal estaría dispuesto a aportar la parcela en la que se podrían levantar estas instalaciones. Sin embargo, “siempre obtuvimos una negativa como respuesta”, lamenta.

