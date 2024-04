A Pobra saca á luz a historia do campo de concentración do Pozo

A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Barbanza (CRMHB), coa colaboración do Concello da Pobra, sacou á luz a historia do campo de concentración do Pozo, na Lomba, nun acto de dignificación da memoria de todas as persoas que loitaron polos principios democráticos durante a Guerra Civil e a ditadura franquista.

O acto comezou coa inauguración dun panel informativo e cunha ofrenda floral, coa participación do alcalde, José Carlos Vidal; a deputada provincial dos Dereitos Civís, Soledad Agra; a concelleira de Memoria História, Patricia Lojo; o presidente da CRMHB, Carlos Cimadevila; o historiador Xesús Santos, e a música de Bernal Muíños.

Xesús Redondo Abuín foi nomeado Republicano de Honra 2024 / Concello da Pobra

Despois, no auditorio do Museo Valle Inclán presentouse o caderno Campos de concentración. Muros, A Pobra a Rianxo, e nomeouse a Xesús Redondo Abuín como Republicano de Honra 2024. A este acto sumáronse o escritor Xesús Alonso Montero e o secretario da CRMHG, Nestor Sieira, ademais do grupo musical Barahúnda, que amenizou a celebración.