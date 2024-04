Vecinos de Noia denuncian que llevan tres meses sin dormir por el ruido de perros encerrados

Los vecinos de Labarta en el Concello de Noia, aseguran que llevan más de tres meses sin pegar ojo después de que a una vecina se le haya dado por encerrar, día y noche, a unos cinco perros en una habitación de su piso.

Esta mujer, "de caracter problemático y conocida de sobra por las autoridades", mantiene encerrados a los perros, "ya nerviosos de por sí, en una pequeña habitación de su piso ya medio destrozado, como si de una perrera se tratase", según relatan los vecinos.

Aseguran que las continuas denuncias por otras causas, incluso por tenencia de perros agresivos, que en su día llegaron a atacar a gente en el paseo de Noia, han hecho pasar por prisión a esta vecina que se ha habituado a hacer lo que quiere, sin miedo a las consecuencias.

Los vecinos, algunos amenazados, han desistido de denunciar juridicamente o socialmente, ya que estas denuncias, "caerían en saco roto". Aseguran que "esta persona que no tiene nada que perder, y tomaría represarias contra los vecinos... no podemos hacer mas que aguantar".

Los vecinos han estado quejándose a la Guardia Civil, pero no han visto resultados. Les dicen que el problema es de la Policía Local. Sin embargo, afirman que cuando acuden a la Policía Local, estos les dicen que no pueden hacer nada y que la responsabilidad recae en el Seprona. El Seprona, a su vez, les informa que mientras los perros estén siendo alimentados, no tienen autoridad para intervenir, y que el asunto está fuera de su jurisdicción.

Los intentos de encontrar soluciones a través de asesorías han resultado también infructuosos. A los afectados les comentan que no hay una solución rápida ni legal ni administrativa para el problema.

Por otro lado, tanto los Servicios Sociales de Noia como el concello, conscientes de la situación problemática de estos vecinos, se han excusado diciendo que son una familia vulnerable y no intervienen. Mientras tanto, los ladridos de los perros continúan durante todo el día y la noche, sin importar la hora.

Esta vecina, cuyos comportamientos incluyen arrojar basura por la ventana y protagonizar situaciones surrealistas como autolesionarse en un bar para luego denunciar a vecinos, parece actuar impunemente.

Ahora, los residentes esperan que el alcalde, que está al tanto de la situación, "intervenga y haga algo al respecto para que las normas de convivencia del ayuntamiento sean respetadas por todos".