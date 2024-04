Padrón consegue máis de 60.000 euros para desenvolver o embelecemento turístico do Sar

No marco da segunda convocatoria da liña de axudas destinada a concellos galegos para levar a cabo accións de embelecemento do litoral e potenciar así o seu uso turístico, a Xunta de Galicia outorgoulle 60.080 euros ao Concello de Padrón. A axuda ten como obxectivo levar a cabo accións para mellorar a área recreativa da desembocadura do Río Sar, xerando un maior atractivo turístico.

Desta forma, Padrón é un dos 25 concellos da provincia da Coruña que resultaron beneficiarios desta inciativa cun investimento global de máis de dous millóns e medio de euros. Dentro destes municipios da provincia, levaranse a cabo case 40 proxectos de mellora de instalacións e zonas destinadas ás actividades turísticas. Esta liña de axudas é unha das actuacións que se inclúen no Plan Territorial de Sostibilidade Turística do Litoral desenvolvido polo Goberno galego con fondos Next Generation da Unión Europea. Este iniciativa ten un plan de execución que remata neste ano 2024.