Desde As Fragas do Eume a Nigrán: Ames presenta sus campamentos de verano 2024

El Concello de Ames presenta otro año más su programación de campamentos para el verano. Este año el plan ofrecido por el consistorio supone 500 plazas de actividades para actividades repartidas en 13 campamentos con estancias nocturnas, que se desarrollarán en distintas fechas situadas entre el 23 de junio y el 2 de septiembre. A su vez, se organizarán dos turnos para participar en el campamento de tipo urbano de Aula da Natureza, entre el 1 y el 26 de julio. El plazo para solicitar plaza termina el próximo 24 de abril y puede realizarse el proceso a través de la sede virtual del Concello de Ames o de forma presencial.

La presentación se llevó a cabo ayer durante un acto celebrado en la Casa do Concello, ubicada en Bertamiráns. O programa está dirigido a los alumnos que estén cursando niveles de infantil, primaria, secundaria o bachillerato. Al acto acudieron la concejala de Educación e Mocidade, Carmen Porto, el concejal de Xestión do Medio Rural, Javier Antelo; la técnica de Mocidade, Pili Villaverde; y la técnica de Medio Ambiente y coordinadora de Aula da Natureza, Patricia Reboreda.

Los campamentos de verano buscan “facilitar a conciliación das familias durante as vacacións de verán”, explicó la responsable de Educación e Mocidade durante la jornada. Por otra parte, el concejal de Xestión do Medio Rural dio cuenta que uno de las claves del programa es “fomentar a convivencia, a cooperación e o respecto entre o rapaces, ademais do achegamento á natureza”.

Los precios de las matrículas varían desde los 60 euros, en el caso del campamento urbano de Aula da Natureza, hasta los 230 euros, como el de Praia América (Nigrán) destinado a alumnos de 2º de la ESO. Asimismo, entre los destinos que visitarán los jóvenes amesanos durante la época estival están As Fragas do Eume, O Grove, Vilanova de Arousa, Tomiño, Portonovo o Fornelos de Montes, entre otros.

Según las previsiones del consistorio, se espera que el 6 de mayo salga publicada la lista provisional de personas admitidas en los campamentos para el próximo verano. Posteriormente, el 16 de mayo, saldrá a la luz la lista definitiva de los usuarios que disfrutarán del programa organizado por el Concello de Ames. En principio, las plazas se adjudicarán de manera directa, en el caso de que las solicitudes no superen a la oferta disponible. En caso de que no sea así, el consistorio concederá por sorteo público las plazas el 20 de mayo durante un acto que se desarrollaría en el salón de plenos da Casa do Concello, en Bertamiráns.