Salvamento Marítimo busca en Fisterra al tripulante de un velero que cayó al mar durante una regata

El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Fisterra, bajo la Dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña, coordina la búsqueda del tripulante de un velero participante en la regata Sailing Race Cap Martinique’ que había partido desde La Trinité-sur-Mer (Francia) con destino Fort-de-France (Martinica).

A las 08.00 horas, el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra recibió una alerta del coordinador de la regata informando de que no tenían noticias de un velero participante, con un rumbo y una velocidad reducida, y que no conseguía contactar con él.

El CCS Fisterra contactó de inmediato con barcos en la zona y simultáneamente movilizó al buque Don Inda, al helicóptero Helimer 401 y el avión Sasemar 102. También participa en la búsqueda el helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia.

A las 09.19 horas, la embarcación auxiliar del buque Don Inda localizó el velero y comprobó que su tripulante no estaba a bordo. El motor estaba encendido y la caña del velero rota. El Don Inda ha remolcado el velero hasta el puerto de Cee (A Coruña).

El desaparecido es Philippe Benoiton. Analizando el track del velero se registró una maniobra extraña, por lo que las hipótesis apuntan a la caída accidental de su tripulante al mar. Las condiciones meteorológicas en zona son adversas con vientos del nordeste fuerte (aviso nivel amarillo). La búsqueda se realiza al oeste de Cabo Fisterra.

Salvamento Marítimo está en contacto constante con la organización de la regata para maximizar las posibilidades de búsqueda.

La dirección de la regata confirma que desde las 03.00 horas de este miércoles no ha podido establecer contacto con el patrón en solitario Philippe Benoiton y que alertó al CCS de Fisterra para que intentasee establecer contacto por VHF. El director de regata, François Seruzier, observó que el velero "tomaba una ruta lenta en mitad de la noche, marcada por un cambio de sentido a las 05.49 hora francesa".

A petición de la dirección de regata, Yann Gindre y Michel Foucart a bordo de L'Opale-To Each His Everest fueron desviados. Al llegar a la zona a las 07.40 horas no pudieron establecer contacto con el patrón y las condiciones del mar no les permitieron embarcar (20 nudos de viento y olas de unos 2 metros). La organización de la regata Cap-Martinique está en contacto permanente con la familia del patrón y los servicios de emergencia.

La regata partió el pasado domingo y en ella participan sesenta embarcaciones.

"En estos momentos el grueso de la flota está llegando a Cabo Fisterra. Hay vientos que se aceleran con lo que se llama efecto pico. A veces esta aceleración proviene del suroeste, es decir en dirección opuesta a la marcha de los barcos. Por suerte es todo lo contrario. Es viento del noreste, por lo que habrá vientos a favor bastante fuertes hasta Oporto. Irán bastante rápido, a una velocidad de unos quince nudos. Luego, una vez que lleguen frente a Lisboa, hasta la isla de Porto Santo, las condiciones serán suaves con vientos de 10/15 nudos, también bastante a favor del viento", explicaba este martes el director de la regata.