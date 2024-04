O encontro Fálame sempre puxo en valor en Boiro cinco iniciativas emprendedoras

O salón de actos da patronal de Boiro quedou pequeno na celebración do encontro Fálame sempre, no que se presentaron cinco negocios e iniciativas emprendedoras e creativas. Isa, Rodrigo e Rafa, do grupo musical Triángulo de Amor Bizarro, explicaron que levan 20 anos tocando en salas e festivais de moitos países e que “o activo entorno cultural boirense favorece a creatividade do grupo”.

Eva Triñanes falou da cooperativa Charlatana, “un espazo de creación, produción e distribución propia que integra diversas disciplinas artísticas: circo, música, teatro infantil e contos”.

Alfonso Vilanova, promotor do festival Revenidas, explicou que “naceu dunha festa popular de Vilaxoán na que os veciños compartían e degustaban sardiñas asadas, que alí chámanse revenidas”.

Luis Tembra, CEO de Quinteiro Doce, dixo que esta marca apoiada na cultura do país distribúe produtos artesáns a través do comercio local.

E o escritor Antón Riveiro reivindicou a figura do autónomo e relatou as dificultades para vivir da creación literaria.