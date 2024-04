Outes pon en valor a tradición dos pampallíns e o rito de fertilidade do agro

Unha vintena de persoas participaron en Outes nun obradoiro de pampallíns para poñer en valor a tradición. Usuarios dos colectivos Adisbismur e Terra de Outes axudaron na obtención da palla. Houbo tamén unha exposición do traballo desenvolto polo alumnado do IES Poeta Añón que axudou a obter máis información dos maiores de Outes para saber como facían antigamente os fachuzos do pampallín (formas, materiais e técnicas que aplicaban e como desfilaban con eles).

Fíxose tamén un coloquio sobre as orixes desta tradición e a relación co mundo agrario e como sobreviviu durante séculos evitando a censura clerical e converténdose nun día de liberación para a xuventude.

Co rito do pampallín (unha variante local da Festa dos Maios) pedíase abundancia e fertilidade no agro co lume como elemento central.

O vindeiro martes día 30 terá lugar a 24ª edición do Festival do Pampallín na Praza de Galicia da Serra de Outes, co ritoo lume e as actuacións dos grupos Mondra, The Rapants, Lontreira e Latexo Percusión.