O coworking da Pobra ofrece servizos gratuítos destinados á dixitalización das pemes

Tecer redes entre as persoas emprendedoras instaladas no coworking da Pobra e o sector empresarial da localidade é o obxectivo do espazo de traballo colaborativo e, para seguir dando pasos nese eido, o Concello e a cooperativa Kracia, usuaria do centro para o emprendemento, achegarán servizos de balde para a transformación dixital das pemes.

Trátase dunha contraprestación á administración local polo uso do dito inmoble. Redes sociais, publicidade, creatividade e auditoría web son os piares sobre os cales se asenta a asistencia dixital. Poderán optar empresas xa iniciadas no mundo dixital que desexen mellorar a súa experiencia e aquelas outras que aínda non decidiron dar o paso. Analizaranse o tráfico e o posicionamento en Google, o aumento da comunidade e a calidade do feed, un maior alcance, a publicidade online e o deseño de fotos e vídeos, como exemplo da gran oferta de servizos.

Este mércores 24 haberá unha xornada explicativa no propio coworking (ás 17.00 e ás 21.00 horas). A data límite para se rexistrar é este martes e xa hai 9 inscricións.