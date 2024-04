O Milladoiro da otro paso para convertirse en el Silicon Valley del audiovisual gallego

El espacio colaborativo A Proa, situado en O Milladoiro, se transformó ayer en el epicentro del sector audiovisual gallego por un día. El motivo de este acontecimiento fue la celebración de la primera reunión de la comisión de evaluación de candidaturas del Ames AV LAB, un laboratorio impulsor de la nueva producción del audiovisual gallego.

En el encuentro participaron miembros del Concello de Ames, de la Deputación da Coruña y de tres empresas destacadas del sector (Ficción Producciones, Mirabelle Comunicación y Producciones Audiovisuales Sete Media). En esta fase se llevaron a cabo las primeras entrevistas de los proyectos preseleccionados por la Comisión de Gobernanza, la cual se constituyó en marzo.

“Ames está a poñer en valor o seu sector audiovisual, pero tamén o espazo colaborativo do coworking do Milladoiro, que é onde van traballar os promotores dos proxectos que saian elixidos”, señaló Rosana García, diputada provincial, durante la reunión. A su vez, Ana Paz, responsable del área municipal de Promoción Económica, destacó que “con este proceso selectivo estamos un paso máis preto de ver un proxecto audiovisual nado no Ames AV Lab”.

Candidaturas presentadas

El plazo de inscripción en el proceso finalizó el pasado 12 de abril, generando un gran número de candidaturas. En total fueron 40 los proyectos presentados en esta primera edición. Las entrevistas permitirán valorar ahora la viabilidad de las propuestas y serán la antesala para la selección de un máximo de quince proyectos, formando parte del Ames AV Lab durante ocho meses.

La tipología del material recibido abarca desde largometrajes y series hasta cortometrajes o proyectos del género de animación.

El Ames AV LAB nació en 2023 por iniciativa del Concello de Ames y con el apoyo de la Deputación da Coruña, con el objetivo de impulsar nuevas producciones audiovisuales dentro del sector gallego. Además, la iniciativa amesana busca captar talento emergente y dinamizar el existente en el municipio.

Ames alberga multitud de empresas destacadas en el sector, como Ficción Producciones (creadora de Hora Galega, magacín en emisión en la TVG), Zenit Televisión (responsables de formatos de la televisión autonómica como Xuntos o Casamos!), Producciones Audiovisuales Setemedia (creador de Malicia Noticias o Vaia Troula!) u Overon (responsables de las conexiones en directo para varios canales de televisión), entre muchas otras.

Cuatro fases

Con esta nueva etapa el municipio busca continuar aumentando su tejido empresarial dedicado a dicho sector, involucrando para ello prácticas innovadoras y estrategias transformadoras que permitan culminar los 15 proyectos en 8 meses. Las fases son: formación, tutorización, asesoramiento especializado y financiación. La organización lo define como “un laboratorio que apuntala o polo de talento que o audiovisual conformou en Ames, contribuíndo a definir a seguinte xeración de líderes do sector español con vocación internacional”.

