Arde unha furgoneta isoterma estacionada nun aparcadoiro público de Ribeira

Os bombeiros do parque Comarcal Provincial de Boiro foron alertados ao redor das 23.30 horas da noite do venres 24 dun incendio nunha furgoneta isoterma estacionada nun aparcadoiro público situado a carón dun supermercado, na rúa Cubeliño, de Ribeira.

Ao chegar ao lugar os bombeiros comprobaron que estaba afectada polo lume na zona do motor e cabina. Ademais, este lume comezaba a empezar a afectar á caixa.

Unha vez extinguidas as lapas, que afectaban ao motor e á cabina, os bombeiros procederon a abrir a caixa de carga facendo uso do equipo de excarcelación para comprobar que, efectivamente, non existía máis lume. Tras o arrefriado, os operarios comprobaron coa cámara térmica o vehículo como último paso antes de dar por rematada a intervención.

Completaron o operativo a Policía Local, a Policía Nacional e o GAEM de Ribeira.