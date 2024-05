Trescentas persoas na andaina contra o cancro en Vimianzo

A choiva non foi impedimento para que preto de 300 persoas se sumaran a andaina contra o cancro polas rúas de Vimianzo este sábado. Percorreron un itinerario de sete quilómetros, que incluíu visitas guiadas a algúns puntos emblemáticos do municipio, como o carballo e a igrexa de Cereixo, o castiñeiro do Cura, Rosalía de Castro, a Fagía de Carnés, o mural de San Cristovo, o muíño das Mareas e o paseo fluvial.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, dirixíndose aos participantes / C. Vimianzo

No acto participaron a alcaldesa, Mónica Rodríguez, e concelleiros locais, así como o técnico municipal de Deportes, Víctor Santos.