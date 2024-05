Val do Dubra xuntou cincocentas vinte persoas na festa homenaxe aos maiores do municipio

Un total de 520 persoas desfrutaron este sábado da Festa dos Maiores de Val do Dubra, unha xornada que serviu de punto de encontro entre dubreses e dubresas así como de recoñecemento polo papel que os maiores teñen na sociedade.

A xuntanza arrancou cunha comida para os veciños e veciñas, na que participaron tamén os membros da Corporación local, encabezados polo alcalde, Diego Luis Díaz.

Na xornada festiva non faltaron a música, a cargo do dúo Charada, e as sorpresas, xa que houbo sorteos cuxos premios foron mercados en empresas locais: produtos de Naturalfarma e cestas e flores e froita de Floristería Alecrín.

Na xuntanza tamén foron recoñecidos con cadanseu agasallo o veciño e a veciña de máis idade do municipio de Val do Dubra.

“Foi un día de celebración e visibilidade de todo o seu traballo e implicación; un recoñecemento por todo o que Val do Dubra lle debe aos nosos maiores”, afirman dende o Concello, que foi o organizador da festa no pavillón municipal.