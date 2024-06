El vídeo viral de un monociclo eléctrico adelantando a un Ferrari en Caión

El peligroso adelantamiento, que se produjo este domingo en una carretera secundaria del municipio de Caión, en la comarca de Bergantiños, ha dejado a más de uno con la boca abierta. Un conductor sobre un monociclo eléctrico fue grabado en plena maniobra de adelantamiento, no solo a un vehículo, sino a varios, incluyendo un Ferrari. El vídeo, que rápidamente se ha vuelto viral, ha generado una avalancha de comentarios en las redes sociales.

Las imágenes, captadas por Martín Ramon (@spotted.ft en Instagram), muestran al audaz conductor realizando dos adelantamientos muy imprudentes a gran velocidad. En uno de ellos, deja atrás a un Ferrari, desafiando la línea continua de la carretera y ocupando brevemente el carril contrario, justo cuando otro coche se aproximaba. En este acto temerario el conductor demuestra un dominio excepcional sobre su monociclo, un vehículo de dos ruedas sin manillar.

Un monociclo adelantando a un Ferrari y a otro vehículo en Caión / @spotted.ft

Reacciones en redes sociales

El vídeo no tardó en desatar una tormenta de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos usuarios condenaron la conducta imprudente del conductor, argumentando que, aunque llevaba casco, puso en peligro su vida y la de otros, otros no pudieron evitar aplaudir su habilidad y sacar a relucir su sentido del humor. Un internauta comentó: “Voy a hacer ahora un pedido a Glovo para cenar, ¿podría traérmelo el chaval del monociclo? Así me aseguro que llega la comida caliente. Gracias jajaja”. Otros muchos se expresan de manera muy crítica contra la "destreza" del conductor del monociclo: "Puede que algún día lo detengan y se le quite las tonterías", dice un usuario de Instagram. Hay además quien insinúa que el vídeo habría sido pactado con el conductor del Ferrari.