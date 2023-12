La actriz catalana Itziar Castro, con más de una cincuentena de títulos cinematográficos y televisivos a sus espaldas, ha muerto en la madrugada de este jueves a los 46 años. La intérprete, que durante toda su vida fue paladín de los derechos LGTBI y del feminismo (muy recordado es su beso con Ada Colau para abrir el Pride 2019), activista contra la gordofobia e icono de la diversidad, era conocida por sus papeles en películas como 'Pieles' de Eduardo Casanova, por la que fue nominada a los Goya como mejor actriz revelación, en la serie 'Vis a vis' y en filmes como 'Campeones' y su secuela, 'Campeonex', 'Matar a Dios' y 'Blancanieves'. Numerosos rostros del espectáculo están dando ya las primeras muestras de duelo.

El director y guionista Frankie de Leonardis, amigo de la intérprete, ha sido el primero en avanzar la noticia. "Es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro. Ocurrido la pasada noche. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma", explica De Leonardis en su cuenta de X (antes Twitter).

Fallo cardicaco

El fallecimiento se produjo cuando nadaba en la piscina municipal cubierta de Lloret de Mar (Girona) mientras preparaba un ensayo para un espectáculo, ya que Castro era una artista muy polifacética y había participado en musicales, cabarets y circos. Así lo ha confirmado a Efe la directora de su agencia de representación, Gabriela Defty, que ha indicado que "todo indica un fallo cardiaco". De esta forma, nada tendría que ver con la muerte el lipedema, la enfermedad que sufría la actriz y que descubrió que padecía durante el confinamiento.

La actriz se hallaba en la piscina para unos ensayos técnicos de un espectáculo de natación sincronizada que la exentrenadora del equipo español de esta disciplina Anna Tarrés preparaba con el Club Natación Kallípolis, cuando sufrió una indisposición pocos minutos después de la una de la madrugada.

Hasta allí acudieron efectivos del 112, que realizaron maniobras de reanimación a la actriz hasta que, alrededor de las dos de la madrugada, verificaron que no habían surtido efecto y que había fallecido, al parecer, por una parada cardiorrespiratoria. El cuerpo de la intérprete ha sido trasladado al instituto de medicina legal de Girona para que le sea practicada una autopsia que determine las causas de la muerte.

El primer papel de Castro en el cine fue en la comedia 'Inconscientes' de Joaquín Oristrell, a la que siguieron trabajos como 'Rec 3: Génesis' de Paco Plaza y 'Las brujas de Zugarramurdi' de Álex de la Iglesia.

En televisión, se hizo muy conocida al formar parte del elenco de la serie 'Vis a vis', donde interpretaba a la temida reclusa Gоya Fernández, y después tomó un papel más relevante en la secuela de la serie carcelaria: 'Vis a vis: el oasis'. También tuvo personajes destacados en títulos como la comedia televisiva 'Por H o por B' y en el musical de Manolo Caro para Netflix 'Érase una vez... pero ya no'.

'El cor de la ciutat' y 'OT'

Uno de sus primeros trabajos televisivos fue en catalán en 'El cor de la ciutat', la longeva telenovela de sobremesa de TV3, en los años 2004, y entre 2006 y 2008, y tuvo pequeños papeles en títulos como 'Vida perfecta', 'Benidorm', 'Terror y feria', 'Paquita Salas' y 'La que se avecina'.

En julio de 2018, fichó como profesora de interpretación de la academia de 'Operación Triunfo', en sustitución de Los Javis. Sin embargo, a finales de octubre, solo un mes después de que hubiera arrancado la edición del concurso musical, se anunció su salida del programa debido a la "decisión unilateral de la dirección" del 'talent'.

El equipo de 'OT' ha sido uno de los primeros en dar el pésame a la familia de Castro. "No queremos creerlo. El abrazo más cálido y cariñoso a la familia y amigos", han escrito.

"Incansable luchadora"

En un comunicado difundido este viernes, su familia y amigos destacan "su notable actuación y carisma". "No solo fue una actriz y artista talentosa, sino una incansable luchadora por sus ideales y creencias", indica el comunicado, que ensalza "su contribución al mundo del arte y su incansable trabajo por la igualdad y la justicia social".

"Enfrentó cada desafío con una determinación y un coraje que inspiraron a muchos", añade la familia, que pide respeto a su privacidad durante el periodo de duelo.

Conocida por su activismo en favor de los derechos LGTBI y el feminismo, la actriz fue icono de la diversidad y activista contra la gordofobia y reivindicó en numerosas ocasiones la belleza de todos los cuerpos, luchando contra los prejuicios físicos. Como cuando durante la cuarentena por el covid compartió una foto suya inspirada en Botero. "No hago apología de la obesidad, no digo que estar como yo sea sano, simplemente digo que soy feliz y me gusta compartirlo con el mundo" y "Las gordas también podemos ser divinas", había comentado en alguna ocasión.

Escritora

Menos conocida era su faceta como escritora, en la que debutó en 2021 con un poemario titulado 'Con el corazón por delante', un canto al amor y al desamor publicado por el sello editorial Martínez Roca.

Muy activa y directa en las redes sociales, donde se tomaba las críticas con humor, hace apenas cinco días Castro rindió su último tributo ante la pérdida de otra gran actriz y una de sus grandes referentes: Concha Velasco.