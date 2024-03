El Resurrection Fest anuncia su cartel por días: promete una programación "inigualable"

El Resurrection Fest ha publicado este viernes el cartel por días de la edición de 2024 y ha avanzado que las entradas diarias saldrán a la venta el próximo martes a las 12.00 horas en www.resurrectionfest.es.

El primer día del festival, el miércoles 26 de junio, se subirán al escenario de Viveiro artistas como Alice Cooper, Bad Omens, Machine Head, Sum 41 o Biohazard.

Las entradas diarias saldrán a la venta el próximo martes día 5 de marzo / Resurrection Fest

El jueves será el turno de Bring Me The Horizon, Bruce Dickinson, Counterparts, Ihsahn y Bob Vylan, entre otras bandas. Mientras, el viernes actuarán, The Offspring, Corey Taylor, Sôber, Aceept, Drug Church o Lendakaris Muertos.

El último día, el sábado, Avenged Sevenfold serán unos de los protagonistas del Resurrection Fest, junto a Megadeth, Electric Callboy, Baby Metall o Fear Factory.

La organización del festival ha señalado que se trata de una programación "inigualable" con "grandes leyendas de la historia del rock", alguna de las bandas "más deseadas a lo largo de la historia" por el público de este evento y bandas que "marcan el presente y marcarán el futuro del rock, del metal, del punk y del hardcore".