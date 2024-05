Boiro súmase ás celebracións coa XIII Romaría das Letras

O Concello de Boiro, en colaboración coa Asociación Cultural Barbantia, celebra hoxe, 17 de maio, a esperada XIII Romaría das Letras, un evento cultural que terá como escenario principal o idílico Pazo de Goiáns.

Nesta edición, a Romaría das Letras contará coa participación de recoñecidos artistas e grupos, entre os que destacan AdaNegra, Suse Geto, Sonagasallo, Palilleiras Revolteir@as, Che Tembra, Pedra de Aroña, o Grupo de Baile de Abanqueiro, Xilbarbeira, Abeloura, Alana trío, Os Melidaos, DJ Misa, o Grupo de teatro Airiños de Rianxo, Marta Ríos, Xulio Gutiérrez Roger, Editorial Cuadranta, Edicións Xerais, Editorial Ministerio de Cultura e Deporte, Libraría NOBEL de Boiro e Libraría LER da Pobra do Caramiñal.

A xornada principia ás 11:30h coa apertura do recinto e a acollida dos participantes no Barbanza, para logo dar paso a unha variada programación que inclúe a apertura da feira artesanal e literaria, sesións de fotocol con traxes tradicionais, cortesía da asociación Xilbarbeira, unha exposición dedicada á autora homenaxeada co Día das Letras Galegas 2024, e un taller de ourivería a cargo de Susi Gesto, entre outras actividades.

Os asistentes tamén poderán gozar dun fascinante roteiro botánico pola leira do Pazo de Goiáns, dirixido por Xulio Gutiérrez Roger, e dun emotivo concerto a cargo de ALANA trío no interior do pazo.

A xornada continuará cun xantar popular, onde os presentes poderán degustar delicias como a pulpeira, seguido da apertura institucional e presentacións literarias no interior do pazo. Entre as presentacións destacan a de “Carmen e a serea mariña”, de Ana Rial (Editorial Cuadranta), “Iribarne”, de Ester F. Carrodeguas (Edicións Positivas), e “Alma de violino”, das autoras Beatriz Maceda, Eli Ríos e a ilustradora Laura Suárez (Edicións Xerais).

O día concluirá cun concerto de Os Melidaos no interior do Pazo, seguido do peche da XIII Romaría das Letras no Barbanza ás 22:00h. Unha xornada dedicada á cultura e a literatura galegas que promete ser inesquecible para todos os asistentes.