Florina Medrea, colegiada del Comité Galego de Árbitros de la Federación Galega de Baloncesto, dirigió este sábado, 11 de marzo, en Ourense un partido muy especial. Médico de profesión, Florina no dudó en detener inmediatamente el encuentro en el que tomaba parte desde su labor de árbitra para dar respuesta a una llamada de auxilio sanitario que provenía del exterior del pabellón.

Florina salió a la calle de forma inmediata e instintiva, cesando el juego para poder prestar ayuda en esa situación. “Me salió de dentro, es algo totalmente normal en nuestro trabajo como sanitarios”, relata la colegiada. “Mantener el orden y la estabilidad y asegurar que los protocolos se cumpliesen adecuadamente” y “aportar seguridad y tranquilidad” fue una parte importante al saber que hacer en este caso.

Como ella misma resalta, reacciones como esta, particulares por el marco en el que a veces suceden, corresponden al “instinto natural del sanitario: el de proteger a la gente” y es así “como se disfruta totalmente de la profesión”.

Florina Medrea demostró una gran profesionalidad y una vez que pudo regresar a la pista con la situación afortunadamente controlada asumió de nuevo su faceta en el arbitraje y el deporte, que habían quedado en un segundo plano a causa de la situación. El partido volvió a la normalidad, pero mostrando que el baloncesto es lo que es por las personas que lo componen y sus valores, tanto dentro como fuera de la pista.

No es de extrañar que Florina Medrea reconozca sentirse “muy orgullosa” de lo que está haciendo y de lo que le resta por delante para su carrera. “Me encanta mi profesión y también arbitrar, creo que no son para nada incompatibles”.

La Federación Galega de Baloncesto, que fue quien dio a conocer este hecho, traslada su felicitación a Florina Medrea por desempeñar con ilusión dos pasiones tan distintas: el arbitraje y la medicina. Y agradece a los equipos EDO Blanco Amor y CB Val de Lemos, y a todos los presentes en el pabellón su comprensión ante una situación excepcional.