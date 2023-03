El Monbus Obradoiro llegó ayer al pabellón Príncipe Felipe con un llamativo dato estadístico en la mochila: sólo había ganado en una de sus once visitas a la pista del Zaragoza como equipo de la Liga ACB, en la temporada 2018-19. Y anoche, merced a su gran actuación en los tres primeros cuartos del partido, sumó una nueva victoria a domicilio en el cara a cara con el conjunto maño. Este triunfo (el 11º de la temporada) le permite, además, mantenerse muy cerca de los puestos de playoff por el título y rompe una serie de dos derrotas consecutivas en Liga, en Girona y ante el Real Madrid en Sar. Pese a encajar 37 puntos en el último periodo, el equipo santiagués se llevó el partido en un final muy apretado (78-79). Festival anotador de Kassius Robertson, autor de 28 tantos, y debut del pívot australiano Will Magnay con la camiseta del Obra.

Salió mucho más concentrado al partido el Obra, que hizo gala de una gran intensidad defensiva para frenar durante los compases iniciales al Casedemont Zaragoza. El trío formado por Thomas Scrubb, Leo Westermann y Marek Blazevic dominó en ataque encontrando las debilidades de la defensa maña hasta situar el marcador en 4-13 en el ecuador del primer cuarto, que obligó al tiempo muerto de Fisaac. El pívot lituano realizó dos faltas casi consecutivas que lo llevaron al banquillo. Moncho Fernández cambió la defensa tras el tiempo muerto a una zona press y siguió aumentando su ventaja hasta alcanzar los dobles dígitos.

A partir de ahí, las entradas desde el banquillo local de Ponitka y Jovic y un par de buenas acciones defensivas hizo que Casademont reaccionase con un parcial de 8-0 para poner el 12-14 y obligar a Moncho a parar el partido a falta de un minuto. Tras el tiempo muerto, solo hubo margen para dos ataques que se resolvieron con un tiro libre a favor del equipo maño y una entrada del Obra para el 13-16.

El segundo cuarto comenzó con intercambio de triples firmados por Zurbriggen y Jussup, que fueron la excepción de un periodo marcado por los fallos. Ninguno de los dos equipos acertó en sus lanzamientos más allá de un triple del debutante Magway, al aprovechar el cambio defensivo para poner el 18-24 en el electrónico. Casademont Zaragoza mejoró un poco en defensa con Wright como referente y tras un triple, una asistencia y dos tiros libres en una acción falta antideportiva se puso por primera vez por delante (25-24). El equipo dirigido por Fisaac no pudo aprovechar el hecho de darle la vuelta al marcador, fallando entradas a canastas fáciles, y en el último minuto, el Obradoiro aprovechó una pérdida tonta del equipo local en un saque de fondo y un triple de Thomas Scrubb para irse en ventaja al descanso (25-29).

En el inicio del tercer acto, Zaragoza salió muy intenso, e Hlinason y Sant-Roos, aprovechando una nueva falta antideportiva, empataron el partido a 29. El cuadro maño forzó varias faltas yendo a la línea de tiros libres, pero no estuvo acertado y en el Obradoiro se enchufó Robertson, que en la primera mitad no había anotado. Tres triples seguidos y un tiro libre dejaron un parcial de 0-10 para el 34-43. A continuación, el equipo santiagués amplió la diferencia con un nuevo triple de Phil Scrubb y una canasta de Blazevic desde el poste bajo, ante la desesperación de la afición maña que veía como su equipo no reaccionaba (34-48). Roberson siguió con su cierto desde más allá del arco y, gracias a su actuación y a una técnica al banquillo local, el Obra alcanzó los 18 puntos de ventaja (39-57), aunque Mara, con un mate en la última jugada del tercer periodo, situó el marcador en 41-57.

El último cuarto comenzó con tres faltas consecutivas locales, dos de ellas a Mara, que encendieron a la afición maña, que se vino arriba con un mate en transición del joven talento del Zaragoza. Además, una canasta en transición de Jassup puso el 49-58 y Mara siguió con su recital y forzó la quinta falta de Guerrero (54-62). Yusta apretó el marcador y forzó la cuarta falta de Blazevic, a la que siguió un intercambio de triples de Roberson y Jassup. El equipo maño se perdió en las protestas y una nueva falta técnica, esta vez de Pinitka, hizo que los diez puntos de ventaja visitante volvieran al marcador (60-70).

Mara siguió con su recital y con un triple volvió a levantar a la grada que estaba más centrada en las protestas (66-74). El Obra no falló en los tiros libres, pero Jessup y Nekowulu aprovecharon la presión a toda pista para firmar un parcial de 4-0 y acercar a seis a Casademont (70-76) y obligar al tiempo muerto de Moncho Fernández. La defensa local, impulsada por la afición, y un triple de Jessup pusieron el 75-76 a falta de menos de un minuto. Nekowulu falló en el poste bajo la oportunidad de poner por delante a los suyos a falta de 20 segundos y Phil Scrubb no falló los dos tiros libres para poner el 75-78 a falta de 21 segundos. Jovic anotó en la jugada de estrategia de Fisaac (77-78) y Moncho preparó el ataque con 15 segundos por jugar. Casademont paró con falta el ataque y Roberson falló el primer tiro libre y anotó el segundo, dando posibilidades a los maños. En la última jugada, Jovic falló el triple, pero hubo falta en el rebote a Nekowulu que anotó el primero, pero erró el segundo (78-79).