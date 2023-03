Marek Blazevic (Vilna, 2001) se está destacando en el Obradoiro como un interior de garantías y que puede competir contra los mejores pívots de la ACB. En los últimos partidos, se ha destacado como un seguro para Moncho Fernández, algo que demostró, especialmente, ante el Real Madrid, dominando a Vincent Poirier en el poste y siendo el mejor jugador de los compostelanos. Ahora está con la mente puesta en el Lenovo Tenerife.

En los últimos partidos ha tenido un alto rendimiento, ¿cómo se siente por ello?

Me siento con mayor seguridad. Conozco a los equipos a los que nos hemos enfrentado, a los jugadores, porque ya nos medimos a ellos en la ida. Tengo confianza, he mejorado la conexión con mis compañeros y entendiendo bien las directrices del entrenador, por lo que se va haciendo más fácil con el tiempo.

Fue el mejor jugador del Obradoiro ante el Real Madrid. ¿Siente que le salía todo o era difícil lidiar con Poirier?

Creo que depende del partido. Con jugadores del estilo de Poirier, puedo usar mi físico y todo mi arsenal de fintas para hacerlos saltar y finalizar en el aro. Si soy más fuerte que mis rivales, casi siempre puedo encestar por encima de ellos. A mi modo de ver, el partido no era cómodo para el resto de mis compañeros y aproveché eso.

¿Con Tavares hubiera sido un partido más difícil?

Quizás para mí sí lo hubiese sido, pero, por otro lado, los bases y escoltas habrían tenido más tiros abiertos desde el triple. Hubiese sido un partido completamente distinto.

Estabas jugando bien en el Zalgiris Kaunas, ¿por qué se decidió a venir al Obradoiro?

Solo quería irme a un equipo donde me necesitasen. El Obradoiro fue el primer equipo en reclamarme después de saber que me iría del Zalgiris. Además, Moncho es un entrenador que es reconocido por desarrollar a los cuatros y los cincos. Aquí han jugado varios lituanos y me han hablado bien del equipo, así que pensé que era una buena decisión el venir aquí. Moncho es una persona increíble, un entrenador superemocional (risas).

¿Qué pensó de Santiago los primeros días?

Que estaba bien. No estaba lloviendo porque aún era verano y era genial. La ciudad está bien, con muchos sitios para comer bien, mucho pescado fresco y marisco que disfruto mucho. Soy muy fan de la comida. Santiago es pequeño, así que todo es muy compacto y me gusta. Todo está bien, lo único es que llueve bastante, pero, pese a ello, me gusta.

¿Tiene alguna comida favorita en Galicia?

Una comida favorita... no puedo escoger porque depende de lo que quiera en el día. Por ejemplo, el marisco es perfecto. Puedo ir a comer pulpo a la gallega o caldo... muchas cosas. Hay muchas comidas realmente buenas aquí y es difícil escoger una.

¿Hay alguna actividad que haga habitualmente en Santiago?

Los jugadores tratamos de tener una tradición de equipo. Vamos a un restaurante cada jueves después de cada victoria. No fuimos después del partido contra el Madrid, fue porque perdimos, pero iremos este por haber ganado al Zaragoza. Tenemos que mantener esta tradición, es una de las actividades que comparto con mis compañeros.

¿Extraña Lituania?

Sí, la extraño. Quizás no la vida en Lituania, pero sí a mis mejores amigos y mi familia. Solo echo de menos a mi gente. Aún así, disfruto mucho el que aquí no haga tanto frío, porque en Lituania sigue nevando. Allá creo que tenemos cinco horas de luz solar, mientras que aquí es algo mejor en ese aspecto.

En su país la gente realmente vive el baloncesto y usted ha sido internacional. ¿Cómo lo ha vivido siendo jugador?

Creo que es difícil explicar todas esas emociones, especialmente porque no puedo contar como que haya jugado realmente para la selección en un partido con esa energía. He jugado las ventanas FIBA y no un Eurobasket o un Mundial. Realmente no puedo decir que tenga una opinión sobre ello.

¿Hay algún jugador que sea su favorito o en el que ve que se quiere convertir?

Es difícil decir alguno. Hay muchísimos grandes jugadores en Euroliga y la NBA. Por ejemplo, de Lituania me gusta Domantas Sabonis, su forma de jugar. Puede postear, jugar en un uno para uno y está mejorando su tiro de larga distancia. Creo que es un jugador muy completo en el que poder fijarse.

¿Tiene alguna historia curiosa o divertida en Santiago?

Hay muchas anécdotas que no puedo contar ahora. Quizás, después de mi carrera, haga un podcast y cuente algunas de mis historias con Moncho y de los entrenamientos, pero ahora no puedo decirlas, tengo que poder venir a entrenar mañana (risas). Hay cosas que en su momento no valoras en el entrenamiento, pero llegas a casa, las piensas y sonríes.

Podéis entrar en el playoff, ¿es el objetivo que tienen en mente o piensan en el próximo partido?

Es bueno tener metas, pero no creo que esta sea la liga en la que puedas planear algo, especialmente porque perdimos uno o dos partidos en su momento y nos pusimos en el puesto 12 o 13 en la clasificación. Tenemos que estar concentrados en los partidos en los que podemos vencer y tenemos que ganarlos. Por ejemplo, en el siguiente partido podemos llevarnos la victoria. El equipo llega fuerte, reorganizado y jugamos en casa. Creo que en este encuentro podemos ganar si lo preparamos bien. El siguiente enfrentamiento es un derbi y tenemos que ganarlo. Hay que pensar partido a partido y paso a paso.

Jugará contra Giorgi Shermadini, el jugador con más MVP mensuales de la ACB, ¿va a ser difícil para usted o cree que puede hacer un gran partido ante él?

Creo que Shermadini no es el único jugador que hace al equipo. Ellos tienen muy buenos jugadores. Obviamente, va a ser de gran impacto para nosotros si logramos pararlo por dentro y frenar sus puntos fáciles, pero creo que va a depender de la defensa de nuestro equipo, en como vigilaremos su juego ofensivo de cinco para cinco en estático a media pista, y si somos capaces de reducir nuestras pérdidas. Estará en esos pequeños detalles.