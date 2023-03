La SD Compostela se enfrentará este domingo (12.00 horas) al Bergantiños FC en el estadio Verónica Boquete de San Lázaro por la 26ª jornada de Segunda Federación. Fabiano Soares, técnico del Compos, analizó la situación de ambos equipos en la previa del encuentro, lamentando dos probables bajas en sus filas: “Tenemos problemas con Damián y Darío, y no sé si llegarán. Si juegan, fenomenal, y si no juegan, fenomenal también, porque en esos puestos hay gente muy capacitada para dar el mismo rendimiento que dan ellos. En ambos casos se debe a un golpe, que les provocan algunas molestias, pero por lo demás espero que estén todos aptos para el partido”.

Preguntado por el estado anímico de los suyos tras los últimos resultados poco favorables, el míster de la esedé aseguró que se encuentran en un “momento para estar unidos” y recordó la mala fortuna del equipo el fin de semana pasado contra el Coruxo: “El otro día tuvimos posibilidades de ganar, pero nos encontramos un gol tonto, con una pérdida por dentro y el portero que se resbala. En todo caso, el equipo jugó bien y tuvimos una ocasión con Mario que podría haber decidido el partido justo antes. El equipo dio la cara, por lo que, si pierdes haciendo las cosas bien, se puede perder”, aunque es conocedor de las exigencias que tienen, y más si se aspira al ascenso. “Lógicamente, el Compostela tiene que ganar siempre, por historial, por jugadores y por las ganas que tenemos, pero lo importante ahora es no lamentarse de lo de atrás. Hay que mirar para adelante y mejorar”, señaló, pensando ya en reponerse ante el Bergantiños. Algo que sin embargo no será sencillo, pues al Compos le está costando enfrentarse a rivales que se repliegan y defienden en su área, aunque a Fabiano no le quita el sueño: “Si no tuviésemos ocasiones de gol, sería otra cosa, pero el otro día ellos bajaron la línea, metidos atrás para defender el 1-0, y tuvimos una clarísima con Allyson, tuvimos otra con Mario o una de Samu que pudo apurar un poco más... El equipo crea”, señaló, recordando también situaciones similares la semana anterior: “Aquí, contra el Lugo, jugamos muy precipitados por querer ganar, pero también creamos ocasiones, como la que sacó Fer en la línea de gol o la de Parapar, que sacó el portero con el pie y que después Antas casi la mete. El problema sería si no se creara peligro, pero si el equipo crea, no lo veo preocupante. Si el rival viene a defender, para mí mejor, porque tenemos calidad para solucionar el encierro del equipo contrario. Falta acierto, porque antes metíamos siempre, pero llevamos dos partidos sin poder ver puerta. A ver si en este somos capaces de marcar gol. Falta la tranquilidad de empujarla para dentro, porque crear, creamos”, aseguró el técnico, centrándose más en lo que viene a continuación, el Bergantiños.

Para vencer en este nuevo derbi, será clave el apoyo de una afición que ya demostró su fuerza en el Campo de O Vao, donde unos 300 hinchas del Compos animaron al equipo. “Solo le pido a nuestra afición que nos empuje y que nos ayude como hasta ahora. Lo importante ahora es la unión del Compostela, del equipo y la afición, para acabar la temporada bien y después dar el salto a la siguiente categoría”, aseguró Fabiano a la par que se mostraba satisfecho con sus jugadores y con como marcha la temporada. “Llega el momento de la verdad. Confío en mi equipo venga como venga el rival. Tenemos que mirarnos a nosotros, cómo estamos, jugar intensos y con orden para superar a los rivales, porque faltan nueve partidos y viene lo más difícil”, comentó sobre esta recta final en la que será clave mantener la segunda posición para tener cierta ventaja en la promoción de ascenso, o incluso, si el Arenteiro baja el ritmo, intentar asaltar el primer puesto y subir directamente a Primera Federación.

Sobre la delicada situación del Bergantiños, Fabiano cree que “está teniendo un poco de mala suerte. En los partidos que analizamos, por ejemplo, contra el Rayo Cantabria, iban ganando, con buenas sensaciones, pero un error puntual les condiciona el marcador. El partido pasado, lo mismo. Cuando entras en una dinámica negativa, la confianza no es la mejor y cualquier ataque del contrario te crea problemas”, lo que no quita que le vea como “un equipo valiente, que juega siempre a ganar, en casa o fuera, y bien entrenado. Espero un equipo así aquí, con sus buenos futbolistas, y a ver si somos capaces de doblegarlos”.

En cuanto al estilo del rival, el técnico de la esedé tiene claro que puede variar, pero debe ser su equipo el que lleve el control: “El otro día jugaron con línea de cinco en la primera parte y después de cuatro, en Cantabria con línea de cuatro, pero presionando arriba. Jugando con línea de cinco o de cuatro, son gente que presiona arriba, que son valientes, por lo que, más allá de lo que ellos hagan, tenemos que dominar el partido, con intensidad y orden para ganar”. Y para igualar o superar esa intensidad, espera que San Lázaro acompañe: “Por lo que veo, nos pondrán las cosas difíciles y tenemos que pedir la ayuda de la gente, que apoyen hasta el final. Necesitamos que nos empujen hasta el minuto 90 para doblegar a un rival al que los resultados no le están acompañando, pero que es valiente y ordenado”.

Además, este apoyo será imprescindible al tratrarse de un tipo de rival que se le viene atascando últimamente a los santiagueses: los de la zona de descenso. Y es que ante los equipos de zona baja el Compos ha sumado casi la mitad de puntos que contra los primeros de la clasificación, algo a lo que se intentará poner fin este fin de semana tras los intentos fallidos contra el Polvorín y Coruxo. Al respecto, Fabiano considera que “los partidos grandes motivan más que contra equipos pequeños. Entras más relajado e igual pagas el precio de no salir tan intenso. Ahí estamos nosotros para mentalizarlos y alertarlos. Tenemos que pedir adrenalina, porque estamos segundos, en la parte alta de la tabla. Sinceramente, quizás hemos fallado partidos por entrar algo más relajados, por lo que tenemos que mejorar en ese aspecto y estamos encima para poder hacerlo”. Aunque, al fin y al cabo, la posción del equipo es muy positiva y contra que rival se sumen los puntos es lo de menos, como concluyó el míster de la esedé: “Necesitamos puntos, eso es lo que queremos”.