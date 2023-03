El partido entre Compos y Bergantiños deL domingo se caracterizó por un ritmo elevado e intensas disputas. Algo que, como es habitual, favoreció la emoción del choque, pero puede provocar lesiones graves si algún jugador se pasa de revoluciones. Este pudo ser el caso de Mario Rodríguez, que mostró su descontento en redes sociales con las decisiones arbitrales, ante las duras entradas que está recibiendo esta temporada. La última, en el derbi por parte de Agulló, capitán del Bergantiños, que realizó una sachada al atacante del Compos con la planta del pie por delante, llegando muy tarde a la disputa y a una altura desproporcionada, golpeando a Mario en el lateral de su espinilla. La entreda, merecedora de roja directa como mínimo, sa saldó sin amonestación para el del Bergantiños, provocando el enfade de un Mario que recordó otros casos similares esta temporada. “Supongo que hasta que no esté 8 meses de baja no verán ni sancionarán nada de todo esto. Tenemos que mejorar como equipo, pero creo que no somos los únicos”, señaló el jugador en redes sociales, etiquetando además a la RFEF.