El técnico del Río Breogán, Veljko Mrsic, se prepara para el derbi gallego ante el Monbus Obradoiro con el objetivo de enfrentarse a la historia: derrotarlos por primera vez en Santiago.

La primera pregunta a la que se enfrentó el preparador de los lucenses fue referente al estado de Marko Lukovic, indicando que este será baja: “Aquí no hemos tenido suerte porque hemos perdido el último partido y hemos perdido a Lukovic. Cuando hemos recuperado a Sergi Quintela, perdemos a Marko. Sobre cuanto tiempo lo perdemos, no lo sabemos, porque con este tipo de lesión, como dice nuestro doctor, se puede perder de dos a ocho semanas, más o menos. Hasta el momento no lo sabemos. Depende de como responda al tratamiento”.

Sobre si el club se plantea un fichaje ante esta baja, admitió que están “sondeando el mercado para ver las opciones que hay. No es fácil en este momento encontrar cambios, especialmente porque debe de ser europeo, español o cotonou”.

El croata afirmó que en la derrota ante el Casademont Zaragoza, en casa, no jugaron “como equipo, hemos estado muy suaves en defensa y desde ahí ha empezado todo. En el primer cuarto nos metieron 28 puntos, casi sin entrar en bonus. En todas las posiciones estuvimos mal y luego, cuando en el tercer cuarto estuvimos ahí, en momentos importantes fallamos tiros abiertos. No hubo partido”.

El entrenador celeste fue directo en la rueda de prensa previa al encuentro: “Me han dicho que nunca ganamos en Santiago y vamos a intentar dar la sorpresa ante un rival que está jugando un gran baloncesto. Los dos llegamos tras una derrota en casa y vamos a ver quién se ha recuperado mejor. Vamos a intentar cubrir la baja de Marko lo mejor posible. Veremos durante el partido como están ellos y si cambian algo. Dependerá también de problemas de faltas, hay muchos factores para influir en la decisión de recambio de Lukovic para este choque”.

Para Mrsic el Obradoiro es “un equipo muy bueno, con jugadores con mucho talento, tuvieron problemas de lesiones pero tienen un bloque formado. Juegan muy buen baloncesto y son fuertes en casa. Es un derbi y todos tendremos ganas, afición y emociones para sacar adelante este encuentro”. “Han tenido problemas con lesiones como las de (Dragan) Bender y Marcus Paige, pero es un equipo en el que algunos llevan años juntos como los Scrubb (Thomas y Phil), (Kassius) Robertson, que ha vuelto, (Edgar) Vicedo… Se conocen bien, juegan buen baloncesto y son fuertes en casa”, añadía.