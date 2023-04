Palabra de capitán. Manu Barreiro hace profunda autocrítica, esperando una reacción de su equipo, el CD Lugo, colista en segunda División, para ofrecer a la afición amurallada una alegría en un tramo especialmente duro y exigente de la temporada: “Mentiría si dijera que las sensaciones en mi vuelta fueron buenas. Aceptables, digamos. La lesión tenía sus plazos, quizá estaba aún algo verde. Pero ya estoy entrenando bien, cada día un poco mejor”

El jugador santiagués cree que “estamos más sólidos que antes, pero en ataque no estamos generando mucho. Es complicado ganar así. En ataque hay mucho que mejorar, la gente se adapta a un nuevo esquema, nuevas posiciones. Competimos, pero nos faltan cosas”

Para el punta, la situación del Lugo “este año es diferente y complicada. Nunca estuvimos tan lejos, no hay puntos en contacto con otros años. No tenemos colchón de puntos, nada que ver con otras campañas, lamentablemente”

En cuanto al rival, Barreiro está seguro de que “el Málaga va a venir a muerte, será un partido muy complicado. Es un equipo de mucho nivel, con grandes jugadores, y que ahora tiene esa capacidad de buscar resultados. Está mucho mejor, tiene opciones de salir”

Manu Barreiro lamenta la situación del Lugo. “Ahora no se pueden decir muchas cosas. Partido a partido, tratar de prolongar esta situación casi imposible. No podemos pedir más, hay que defender este escudo, no lo hemos hecho bien. Es una situación complicada. Decir cosas a la afición no es fácil. No han tenido una mala palabra, siguen animando. Sólo puedo darles las gracias”.