El Monbus Obradoiro recibe al Bilbao Basket este miércoles, a las 20.00 horas, en el Multiusos Fontes do Sar. El conjunto compostelano ha regresado de Antalya, donde han disputado la fase previa de la Basketball Champions League (BCL), y Moncho Fernández ha ofrecido su primera rueda de prensa tras jugar el clasificatorio.

El Alquimista de Pontepedriña ha comenzado hablando del estado físico de los suyos: “Las molestias de Marek (Blazevic), que no le inhabilitan, pero le merman un poco. Un dedo de Artem (Pustovyi), que se llevó un golpe, se le luxó un poco y se le inflamó bastante. Por fortuna se ha quedado en eso, una luxación y una inflamación, con las molestias que causa, pero bueno, ya la ha bajado un poquito más. Y bueno, lo que ya sabemos de Rigoberto (Mendoza). El resto, pues ya cambiando el chip para el partido de mañana”.

El técnico fue preguntado por si su equipo iba a buscar jugar más en transición esta temporada, señalando que “desde el punto de vista ofensivo, es algo que hemos intentado hacer todos los años. Intentamos correr, jugar en transición y demás”.

“Creo que tuvimos más problemas en el aspecto defensivo que en el ofensivo. Siempre hacemos el análisis por separado, para que sea más claro, pero para poder correr tienes que rebotear. Por ejemplo, lo cierto es que nos hicieron mucho daño en el rebote ofensivo. Capturaron 13 rebotes de ataque, si no me equivoco. Con lo cual son 13 segundas oportunidades que le das al rival, que muchas de ellas acabaron en canasta. Ese daño te obliga a sacar de fondo, por lo tanto ya no puedes correr. Va de la mano”, apuntaba.

Aún así, no todo fue negativo: “También hay que recordar que en ese mismo partido somos capaces de hacer un esfuerzo grande y empatar. Hay dos pérdidas en dos ataques consecutivos que nos castigan con acciones muy cómodas. Tuvimos la capacidad de volver pero se nos fue muy rápido. Aún así, mediado el último cuarto estábamos 15 abajo, si no me equivoco, y faltando dos minutos estábamos 5 puntos abajo”.

“Cuando juegas cuatro partidos en ocho días, pues las fuerzas se merman y, cuando tienes la baja de un jugador y medio, pues más todavía. Nuestro camino es el que es. En un mes, muchísimos partidos, prácticamente uno cada tres días. Estamos en pretemporada todavía, por decir de alguna forma. Por ejemplo, cogemos a Jordan (Howard). Entrenamientos con el equipo lleva cinco y son muy pocos. Es decir, la competición está ahí y, lógicamente, es lo más importante, pero espero que el equipo siga mejorando”, proseguía.

A continuación habló sobre sus próximos rivales: “Filosóficamente, son el equipo que quieren ser. Son un equipo ordenado, que saben donde tienen los focos de anotación, que los buscan y que intentan explotarlos. Es decir, la filosofía es la filosofía, pero como todos los equipos, al final esas partituras de las que hablamos, que plantean algunos entrenadores, las tocan diferentes músicos. Los nuevos músicos que tiene Jaume (Ponsarnau) tocan diferente a los del año pasado. Pero desde el punto de vista filosófico, defensivo y ofensivo, es el reconocible en Jaume”.

Los arbitros de la BCL

El preparador compostelano aseguró que “nos costó adaptarnos al arbitraje de la BCL, que es absolutamente diferente al de la Liga Endesa. Muy diferente en todos los contactos, los empujones y el uso de las manos. Creo que nos costó y ahí, en cambio, el Estasburgo, que me parece que va a ser su novena o décima temporada consecutiva jugando competición europea, pues lógicamente estaban más habituados que nosotros”.

Fichaje de otro exterior

Moncho afirmó que es probable que, si aparece algún exterior interesante para el Obradoiro, el club se lance a por él: “Nada ha cambiado respecto a otros años. Estamos en el mercado y, si encontramos un jugador que nos pueda ayudar, seguro que el club lo hace. Estamos trabajando para que el equipo se refuerce porque cualquier otra baja nos haría mucho daño. El equipo tiene tres jugadores en la dirección, cuatro aleros y ahora mismo uno de ellos está lesionado. Entonces, sí que trabajaremos en eso”.