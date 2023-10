Nuevo golpe para la SD Compostela. El Racing Vilalbés se llevó el derbi disputado en el Vero Boquete y manda al equipo santiagués a los puestos de descenso tras 7 jornadas. Tras una buena primera mitad, el conjunto de Manel Menéndez puso en bandeja al Vilalbés varias oportunidades, que aprovecharon en dos ocasiones para llevarse el partido.

Manel Menéndez apostó por un once continuista, y aunque las recuperaciones abrían una amplia gama de posibilidades sólo hubo un cambio respecto al equipo titular de la semana pasada ante el Fabril: Euse substituía a Samu Araújo en el lateral izquierdo.

El Compos salió más enchufado que otros días y pronto tuvo su primera oportunidad. Manu Barreiro sufrió una falta al borde del área, Jaime Santos probó fortuna y su disparo se fue rozando el travesaño. Después, Caballé estuvo a punto de plantarse sólo ante Santomé, aunque no llegó a recibir el pase por poco. Los santiagueses, que estaban ejerciendo una gran presión tras pérdida para recuperar la posesión en campo rival, estaban firmando sus mejores primeros minutos hasta la fecha.

Manu Barreiro tuvo otra ocasión tras realizar una pared con Hugo Matos, pero su tiro se estrelló en un defensa. Y entre el propio Manu y Jaime Santos llegó la siguiente oportunidad, aunque ambos se molestaron para rematar un centro de Parapar desde la derecha. Al Compos sólo le estaba faltando el gol.

Tras 23 minutos llegó la primera oportunidad para el Vilalbés. José Varela realizó una gran acción individual por la derecha, y casi en línea de fondo buscó el disparo, que se fue al palo. El Compos respondió acto seguido con otra buena jugada, en la que Manu Barreiro recibió de espaldas, se giró y sirvió a Caballé. Este, tras regatear a dos rivales, tiró con la zurda buscando el palo largo sin puntería. Hugo Matos tuvo otra oportunidad de buscar puerta, pero su control en el punto de penalti no fue preciso.

El conjunto de Manel Menéndez seguía creciendo en el partido con combinaciones por dentro y fuera. También a balón parado, pues Euse rozó el gol con un cabezazo en un córner obligando a Santomé a hacer un paradón.

El Vilalbés, que no lograba generar peligro a través del juego, lo intentó a balón parado colgando un centro al área desde el centro del campo. La defensa blanquiazul parecía tener ventaja, pero Casas despejó mal, dejando el balón en la frontal, y José Varela estuvo a punto de aprovecharlo, pero le pegó mordido.

El Compos siguió dominando, aunque las ocasiones fueron a menos y se llegó al descanso con 0-0. Buena primera parte, quizá la mejor en la que va de temporada, pero el marcador no se movía y el resultado era insuficiente.

Quizá por ello la tensión de los compostelanistas fue a más y en la segunda parte el primero en generar fue el Vilalbés. José Varela peinó el balón y Rares, que había entrado en el descanso por Pablo Rey, pegó un cañonazo que logró atajar Pato. Y tras el susto, llegó el golpe. Antas, sólo en el centro del campo, dio mal un pase a Casas que interceptó Santi Gegunde, y al ver a Pato adelantado, lo superó con una vaselina desde casi el centro del campo. Durísimo golpe para el Compos.

Los santiagueses intentaron no venirse abajo y volvieron a rozar el gol por la derecha. Primero, quedándose Manu Barreiro a centímetros del remate, y luego Caballé estrelló su disparo en un defensa casi en el área pequeña. El equipo, pese a haber encajado, seguía siendo el dominador del partido, aunque el Vilalbés ahora estaba más cómodo intentando replegarse y contragolpear.

Así llegó una nueva ocasión visitante, que con un pase al espacio dejó a Álex Pérez sólo contra Pato. El guardameta blanquiazul tuvo que realizar otra gran intervención para evitar el gol.

En el minuto 64, Manel realizó un doble cambio y renovó la banda izquierda, por la que el equipo había perdido presencia. Juampa y Samu Araújo entraron en lugar de Euse y Hugo Matos.

El juego del Compos cada vez se concentraba más en las bandas y los centros eran continuos, pero no encontraban rematador. Y por si las dudas no estaban creciendo ya demasiado, llegó el segundo gol del Vilalbés. Isaac luchó un balón en largo con varios defensas blanquiazules, que no estuvieron nada contundentes. Dos jugadores del Racing pudieron incorporarse y un pase dejó a Rares sólo ante Pato, que no pudo hacer nada para evitar el 0-2. Jarro de agua fría para el Compos.

Tras el gol, Manel volvió a mover ficha con dos cambios. Entró Jordan por Jaime Santos, que llevaba un rato desparecido, y Fran López debutaba saliendo Antón de Vicente. Cambio muy ofensivo para buscar, al menos, el empate.

La posesión siguió del lado local, pero la sensación de peligro de la primera parte se había esfumado. El equipo llegaba por banda hasta la frontal del área y colgaba centros como podía, pero sin éxito. Sin embargo, en una de estas acciones por la derecha López se precipitó y golpeó a Caballé con dureza, siendo expulsado. El Compos tenía 10 minutos más descuento para aprovechar la superioridad numérica.

La primera ocasión tras la roja, sin embargo, fue para el Racing. Con los santiagueses volcados arriba, otro balón al espacio dejó a Isaac en un mano a mano. Tras una larga conducción, intentó superar a Pato con una vaselina, pero este leyó sus intenciones y blocó el disparo.

El Compos insistió con los centros laterales, ahora con más constancia, mientras la defensa de los lucenses despejaba todo lo que podía. Fran López, tras un centro raso de Araújo, tuvo una buena oportunidad para acortar distancias, pero su disparo se fue a las nubes. Lo mismo le sucedió a Parapar tras un rechace en un córner. La desesperación llevó a David Soto a empujar a un rival que no le permitía sacar una falta, y tras ser amonestados ambos, llegó el pitido final.

El Compos suma así cinco partidos consecutivos sin ganar, cuatro sin marcar, y tres seguidos perdiendo en casa. Además, finalizada la séptima jornada el equipo cae a los puestos de descenso, alejándose considerablemente del objetivo inicial que era el liderato, lo cual le ha costado el puesto a Manel Menéndez.

EL CESE DEL ENTRENADOR ARRASTRA A CARDEÑOSA Y PABLO FERNÁNDEZ, DEL CUERPO TÉCNICO, JUNTO AL DIRECTOR DEPORTIVO MANUEL CASTIÑEIRAS

Finalizado el partido, Manel Menéndez atendió a los medios de comunicación y declaró que iba a “intentar levantar esto y que mentalmente nos recuperemos todos”. Sin embargo, apenas una hora después, el club comunicó el cese del entrenador asturiano “tras los malos resultados de este inicio liguero”, como indicaba en el comunicado. Pero la destitución del técnico no fue la única, pues también se señalaba el cese de parte del cuerpo técnico: el segundo entrenador, José Manuel Rodríguez Cardeñosa, y el preparador físico, Pablo Fernández. Cabe señalar que el primero de ellos ya estaba en el club antes de la llegada de Manel.

El extécnico del Compos esperaba continuar en el equipo y levantar la situación, como indicaban sus declaraciones tras la derrota ante el Racing Vilalbés: “Ahora mismo se habla y se critica todo por la situación en la que estamos. Yo lo haría también desde fuera. Como entrenador tengo que buscar soluciones y encontrar la tecla, los caminos que no he encontrado hasta ahora. A continuar, nada más”, señalaba justo antes de conocer las intenciones del club, que no sólo tomó decisiones a este nivel, sino también más arriba. Y es que poco después de anunciar estos ceses, la entidad comunicó que “SD Compostela y Manuel Castiñeiras han llegado a un acuerdo para poner fin a su relación contractual por el bien de la entidad”.

Una decisión con todavía más peso, pues el director deportivo había sido una de las piedras angulares del proyecto iniciado esta temporada. La confianza en Castiñeiras parecía haberse reforzado en el mercado de fichajes con la llegada de varios jugadores que ilusionaban tanto al club como a su afición, como es el caso de Manu Barreiro, Juampa Barros, David Soto o Pep Caballé, todos ellos procedentes de categorías superiores y los tres primeros con vínculos con el compostelanismo. Sin embargo, los malos resultados cosechados con Manel Menéndez, que también fue una apuesta personal del exdirector deportivo, han arrastrado fuera del club a Castiñeiras. La entidad, en los dos comunicados emitidos, agradece el trabajo de todas las personas implicadas en estas decisiones. “La SD Compostela quiere agradecer a Manel, Carde y Pablo su compromiso, trabajo y dedicación por el bien del equipo desde el banquillo. Además, les desea mucha suerte para su futuro”, señalaban respecto al entrenador y el cuerpo técnico. Sobre Manuel Castiñeiras, que llevaba mucho más tiempo en el club y había sido jugador del mismo, indicaban lo siguiente: “Desde la SD Compostela queremos trasladar a Manu Castiñeiras nuestro más sincero agradecimiento por todo su trabajo, dedicación y esfuerzo incansable para que el proyecto del Compos prosperase. Manu es un emblema de esta entidad, tanto por su pasado como jugador como por su labor desde los despachos. En este sentido, su trabajo desde 2016 permitió que el club pudiese continuar adelante y que recuperase impulso durante todos estos años, en los que se han vivido grandes momentos deportivos. Por todo ello, esperamos que esta separación sea un punto en un camino en el que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias por todo, Casti”.

Una vez tomadas estas decisiones, todas ellas de acuerdo con el nuevo grupo de accionistas mayoritario liderado por Antonio Agrasar, el club trabaja ya en el nuevo proyecto. De momento, ha anunciado que Víctor Pazos, coordinador de la Canteira Picheleira, ejercerá temporalmente como director deportivo de forma interina mientras se busca un sustituto definitivo a Castiñeiras. Y por otro lado, también de forma interina, se harán cargo del primer equipo Antón Permuy y Daniel Gesto, primer y segundo entrenador de los juveniles que actualmente lideran la División de Honor, máxima categoría de fútbol juvenil en España.