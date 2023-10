Este martes se celebró el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 23-24 y el destino ha querido que el primer rival de la SD Compostela sea el CD Tenerife. Todo apuntaba a que los santiagueses tendrían que enfrentarse a un rival de Primera o Segunda Federación, pues sólo 14 de los 34 equipos de esta división jugarán contra clubes de Segunda, pero en la última de las 14 bolas “afortunadas” salió el nombre del club compostelano.

De esta forma, el Verónica Boquete de San Lázaro recibirá a un histórico del fútbol español que afronta su 14ª temporada fuera de Primera División. O al menos eso pretende el club compostelano, y es que tras la alegría que trajo conocer a su rival surgió la polémica a raíz del horario del encuentro.

Desde la SD Compostela plantearon que el partido se disputase el miércoles 1 de noviembre a las 17.00 horas. De esta forma se matarían dos pájaros de un tiro: primero, porque al tratarse de un día festivo a la afición compostelanista le resultaría más fácil acudir al encuentro, que genera una gran expectación al tener enfrente a un rival de Segunda División. Y en segundo lugar, se aprovecharía la luz natural del sol, algo imprescindible pues el Verónica Boquete, cuya responsabilidad recae sobre el Concello de Santiago, cuenta actualmente con problemas lumínicos y todo apunta a que no estarán solucionados antes del partido.

De hecho, de confirmarse el horario propuesto por el club isleño, el encuentro no podría celebrarse en San Lázaro y tendría que trasladarse a otro estadio, fuese Riazor, A Malata, Pasarón o cualquier otro que imposibilitaría la asistencia de parte de la afición local. Especialmente si fuese el martes, día laborable.

Actualmente, el Tenerife es uno de los equipos revelación de Segunda y ocupa la 4ª posición en la tabla, situándose en los puestos de play-off con la esperanza de regresar a la máxima categoría a final de temporada.

Sus jugadores más destacados son el centrocampista Roberto López y los delanteros Enric Gallego y Ángel, sumando entre los tres 11 goles en 11 partidos. Su guardameta Juan Soriano, con sólo 8 goles encajados, también destaca. Sin embargo, al tratarse de un partido de Copa, es probable que en el Vero Boquete se vea a los menos habituales en el club isleño.

Repasando la hemeroteca, el Tenerife saca una ligera ventaja al Compos en los enfrentamientos entre ambos. Han jugado 22 partidos, de los que 9 han sido a favor de los canarios por los 7 que ha ganado la esedé, restando 6 empates. La última vez que se vieron las caras fue en el año 2003, cuando ambos militaban en Segunda División. Entonces, el Tenerife se impuso en el Heliodoro Rodríguez López por 5-1 tras una arrolladora segunda parte.

"Lo mejor es jugar en casa aunque los resultados no se estén dando. La ilusión que genera la Copa nos viene muy bien" Antón de Vicente - Jugador de la SD Compostela

Una vez se conoció al primer rival en Copa del Rey, Antón de Vicente atendió a EL CORREO GALLEGO para valorar al Tenerife. “Ahora estamos centrados en la liga, pero que te toque un equipo de superior categoría, y además uno que está haciendo una gran temporada como el Tenerife, lo vives con ilusión. Tenemos muchas ganas de resolver la situación que atravesamos en liga y evidentemente la copa ilusiona mucho. Jugando en casa, la afición se merece una alegría y puede ser un buen escenario para acabar el mes o iniciar el que viene”, señaló el centrocampista del Compos.

Sobre sus preferencias en el sorteo, en el que podría haber tocado un rival de menor categoría, comentó: “En este momento la ilusión se sobrepone a todo. Y lo único que podía generar en el sorteo era un Segunda, y que mejor que el Tenerife. Creo que va a ser uno de los candidatos que va a estar arriba para ascender, y creo que será muy bonito que venga al Vero Boquete para poder enganchar a la afición, que le estamos haciendo sufrir mucho y merecen esa respuesta por nuestra parte pasando de ronda”. Respecto a la polémica por el horario, además, añadió que “si la iluminación no es suficiente evidentemente preferimos jugar por la tarde. Lo mejor es jugar en casa, aunque los resultados no se están dando y llevamos tres derrotas consecutivas aquí, pero para darle la vuelta a la situación la ilusión que genera la copa nos viene muy bien”.

Por último, Antón de Vicente habló de su estado anímico y la situación del equipo tras estos días intensos: “Está muy tocado, es una situación que no es del gusto de nadie. Yo lo considero un fracaso personal, creo que cuando hay un cambio de entrenador es que no se ha hecho el trabajo bien. Van 3 temporadas consecutivas en las que vivo una destitución y no es de buen gusto. En este caso, me quito el sombrero ante las cuatro personas que se han ido del club. Son cercanas, me han hecho más fácil el día a día y por ellos estoy en el club, por lo que duele a nivel personal. Pero es fútbol y a mis 34 años no me pilla por sorpresa. Espero y deseo que el equipo reaccione, como así lo hacen los que se han ido, y ojalá se empiece por este fin de semana”, declaró el compostelanista.

Los rivales de los demás equipos gallegos

Además del Compos, otros siete equipos gallegos participan en la Copa del Rey y ya conocen a su rival. El Celta de Vigo tendrá que viajar hasta Castilla y León para enfrentarse al Turégano, equipo que milita en el Grupo 1 de Preferente. Es uno de los equipos clasificados a nivel regional, que actualmente va 4º.

EL Racing de Ferrol también parte como favorito en su cruce, pues se enfrentará al Marbella, de Segunda Federación, y que lidera el grupo 4 de la categoría.

En Primera Federación son tres los equipos gallegos participantes. El Deportivo y el Arenteiro jugarán ante dos rivales del Compos en el Grupo 1 de Segunda RFEF: el Covadonga y el Real Avilés respectivamente. Por su parte, el Lugo se desplazará a Sevilla para enfrentarse al Atlético Antoniano.

Los dos cruces más llamativos en Galicia son los que protagonizan los equipos clasificados desde categorías regionales. El primero es el CD Boiro, cuyo rival tenía que ser sí o sí de Primera División, y finalmente, el Mallorca (que va 15º) será quién visite el campo de Barraña. La sorpresa la dio el Arosa, que tenía pocas probabilidades de cruzarse con un Primera, pero tuvo la “suerte” de encontrarse con el Granada en su camino. Así, el municipal de A Lomba recibirá al club nazarí, que va 19º.

Tras conocer a su rival, el presidente del CD Boiro, Marcos Martínez, atendió a EL CORREO GALLEGO para comentar un momento único para su club. “Para nosotros estar en el bombo ya era algo histórico. Lo de menos, entre comillas, era el rival que nos tocara”. Y es que aunque muchos aficionados querían a un Real Madrid o Barcelona, los baleares son unos rivales atractivos: “Es cierto que hay equipos más mediáticos que el Mallorca en Primera, pero es un equipo con historia dentro del fútbol español y creo que va a ser una eliminatoria bonita para disfrutar. Tampoco era imprescindible que nos tocara el Betis, el Sevilla, el Valencia... quizá tengan más cartel de cara al espectador, pero yo creo que el Mallorca es un equipo atractivo para tener aquí en Barraña”, señala Marcos.

El lleno en el campo de Barraña está asegurado, y aunque cabía la posibilidad de trasladar el partido, el Boiro prefiere mantenerlo en su feudo. “Nuestra idea es jugar en Barraña. Podíamos tener otras opciones y económicamente pues seguramente el club saliera beneficiado, pero queremos jugar en casa y disfrutarlo con nuestra gente”. Por último, Marcos Martínez asegura que no descartan dar la sorpresa: “La ilusión es lo último que se pierde y cuando salgamos al terreno del juego va a haber 11 jugadores delante, no vamos a pensar que son de Primera. Lo vamos a querer disfrutar y competir hasta donde podamos”.

Jorge Sálamo, convocado por la selección sub-17

El equipo juvenil del Compostela sigue brindando alegrías. En este caso, a través del lateral izquierdo Jorge Sálamo, que ha sido convocado por la selección española sub-17 para disputar un mini-torneo de clasificación para el Campeonato de Europa. El joven blanquiazul es juvenil de primer año, pero ya está siendo uno de los líderes del equipo en División de Honor y lleva desde pretemporada en dinámica del primer equipo. De hecho, participó en varios partidos de pretemporada dejando grandes sensaciones. El torneo se disputará del 22 de octubre al 1 de noviembre en Malta, y España jugará ante la propia Malta (día 25), Macedonia del Norte (el 28) y Eslovaquia (el 31).