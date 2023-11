Pasada la eliminatoria de Copa del Rey disputada el pasado miércoles en el estadio Vero Boquete de San Lázaro, en la que el Compos dejó muy buenas sensaciones contra todo un Tenerife, a pesar de caer eliminado por la mínima, la plantilla y el cuerpo técnico de la SD Compostela ya se centra de nuevo en la liga. Dice el refrán que no hay dos sin tres y eso es lo que quieren los santiagueses: conseguir su tercera victoria consecutiva en la visita al feudo asturiano del Langreo este domingo a las cinco de la tarde.

Tras el estreno de Michel Alonso en el banquilllo de la esedé con sendos triunfos en sus dos primeras jornadas, una de visitante y otra de local, la SD Compostela quiere prolongar esa buena dinámica. El equipo santiagués va a más y pretende mostrarlo, de nuevo, en el estadio Ganzábal. El objetivo es sumar los tres puntos para seguir escalando puestos en la tabla clasificatoria, superando en ella a un rival que ha inicio la competición a un gran nivel.

Las preocupaciones del técnico compostelanista se centran en la enfermería. “En principio recuperamos, creo, a Manu Barreiro. Tenemos una sesión más, pero ya se entrenó en el campo y tiene buenas sensaciones. Fran, probablemente, no vaya a llegar. Tiene un problema en el cuádriceps. Es una molestia, parece que no hay ni rotura, pero tenemos que esperar. Y del otro día, Pablo Antas no llegará. Tiene un esguince fuerte en el tobillo y para este partido no va a llegar”, desvelaba el entrenador de la esedé.

Michel Alonso lamenta que el frenético ritmo del calendario no deje tiempo para preparar con calma los enfrentamientos ligueros y estudiar al rival a conciencia. “Fue una semana de trabajo complicada, porque no puedes entrenar todo lo que quisieras. Se trata más de competir y recuperar que otra cosa. Es más, aún hay jugadores con fatiga del miércoles y haciendo recuperación. En todo caso, ya vimos cosas del Langreo, este sábado veremos otra parte y estamos enchufados”.

La llegada del técnico de origen ferrolano supuso un antes y un después en la trayectoria de un equipo que hasta su llegada y después de siete jornadas había marcado solo cinco goles y que con él en el banquillo materializó ocho tantos en solo dos encuentros. Michel no quiere mirar atrás y solo ve un presente en el que “tengo mucha gente sumada a la causa, lo cual es fenomenal. Estoy muy contento con el rendimiento de todos los jugadores que han entrado en los partidos que llevo aquí”.

CAMBIO DE RUMBO. El cambio de tendencia es indudable. De un equipo que apenas creaba ocasiones para marcar y que apenas las materializaba se pasó a un conjunto que parece mantener una alianza con el gol. Michel Alonso no crea que esa transformación se deba a su llegada al banquillo. “De los ocho goles, yo no metí ninguno. Es cosa de ellos. Los importantes son los futbolistas, aunque los entrenadores tenemos importancia en que los jugadores estén cómodos en el campo. El primer día les dije que nos les iba a obligar a hacer nada que no supieran y en eso seguimos. Quiero que estén lo más cómodos posibles en el campo para que cada uno de ellos pueda manifestar su juego de la mejor manera posible”.

UN RIVAL INVICTO EN CASA. El rival de este domingo, a partir de las cinco de la tarde, será un hueso duro de roer, no en vano el Langreo permanece invicto en su campo, en el que hasta la fecha solo cedió un empate sin goles ante el Oviedo Vetusta. Michel Alonso indica que “es un equipo que está invicto en casa, lo que nos da un dato importante. Es un equipo que en fase ofensiva es capaz de dominar con balón, pero si no lo tiene, contraataca muy bien también. Te puede hacer daño de esas dos maneras. En casa es dominador, ya lo dicen los datos, y tendremos que estar a muy buen nivel para conseguir a lo que vamos, a por los tres puntos”.

El Compostela viaja con la intención de sumar los tres puntos, sea cual sea el resultado, aunque el entrenador a la hora de inclinarse entre un 3-4 o un 0-1 lo tiene claro. “Lo que quiero es ganar y me vale cualquiera de las dos opciones. En todo caso, creo que es importante que nos hagan pocas ocasiones. Venimos de un partido contra un rival de Segunda División que casi no nos tiraron y la línea tiene que ser esa, pero si tiene que ser 3-4 lo firmo también. Hablando en serio, los equipos que ganan cosas, son equipos defensivamente fuertes y ese tiene que ser nuestro camino”.

Desde el principio y vista la situación en la tabla de la esedé, rozando los puestos de descenso, Michel Alonso manifestó su intención de hacer las cosas poco a poco, pensando partido a partido. “Creo que es lo más coherente. Al tener tantos partidos seguidos nos está haciendo pasar de puntillas cada partido, seguir corrigiendo cosas y no centrarnos tanto en la competición. Por ello, el partido a partido es la postura más coherente hasta ahora”.

CONTENTO CON LOS JUGADORES. Michel Alonso ya conoce a la plantilla. Llegar con la temporada comenzada le obliga a amoldarse a los futbolistas que había. El objetivo del Compostela sigue siendo luchar por el ascenso de categoría pero el técnico no considera que se necesiten refuerzos. El entrenador blanquiazul señala que “siempre se habla de mercado, pero tengo que juzgar a los jugadores desde que estoy yo. Mi impresión de todos desde que estoy aquí es fenomenal y con estos jugadores voy a muerte. A partir de ahí, se nos juzgará a todos, a mí también, pero por lo que estoy viendo no cambiaría a ningún jugador y eso es lo importante”.

Sin embargo, el técnico del Composetla está encontrando refuerzos en donde no se lo esperaba. la cantera del conjunto blanquiazul est´ña siendo una mina de excelentes futblolistas que el entrenador d ela esedé está dispuesto a aprovechar. “Miro para la cantera porque creo que es una obligación. Estoy sorprendido con lo que están haciendo los juveniles, como lo dice la clasificación. Fui a verlos el otro día, pero no jugaron por el tiempo. Y del filial me sorprende que hay chicos muy buenos, entre ellos como Landeira, que ya debutó el otro día. Y yo no regalo nada ahí, porque si no diese el nivel, no le metería. Por lo tanto, sería una negligencia no mirar para la cantera porque están jugando muy bien y hay mucha calidad”.