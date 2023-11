Este sábado no será un día cualquiera en Santiago. La Golán Squash Academy organiza en las instalaciones del Squash Milladoiro un evento solidario de gran magnitud, en el que deporte, divulgación y solidaridad se darán cita durante toda la jornada.

El objetivo principal será recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer, algo en lo que se puede ayudar de distintas maneras tal y como explica el propio Borja Golán, quién remarca además que el evento es tanto para los socios de la academia como para los que no lo sean. En primer lugar, la gente podrá ayudar participando en cualquiera de los torneos que se organizan, costando la inscripción 10 euros (5 en el caso de los menores de edad). El de Squash tendrá lugar por la mañana, apróximadamente de 10.00 a 14.00 horas, y los de tenis y pádel serán por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Otra forma de contribuir será comprar una camiseta del evento, cuyo precio también será de 10 euros que se verán reducidos a 5 para los inscritos en algún torneo.

Y por último, los interesados podrán participar en el evento en una cena que tendrá lugar sobre las 21.30 horas. En esta habrá raciones de paellas, elaboradas por el Fogar de Seidon con productos de Gadis, a un precio de cinco euros cada una. Tanto este restaurante como la cadena de supermercados son algunos de los más de 30 patrocinadores con los que cuenta la jornada.

Además, la jornada incluye otras dos actividades de interés. Sobre las 20.15 o 20.30 horas, una vez finalizados los torneos de tenis y pádel, se celebrarán unas charlas de divulgación del cáncer y de la AECC. En estas intervendrán Francisco Pais López, presidente de la junta local de AECC en Santiago, Adrián Mosquera, hematólogo e investigador del CHUS, y Ana Calvache, responsable de la unidad de Mama del servicio de Cirugía General del CHUS.

Y finalmente, tras la cena la noche continuará en el salón del Club de Tenis con una pequeña fiesta amenizada por un DJ.

Francisco Pais espera una gran jornada

El presidente de la junta local de AECC en Santiago, Francisco Pais, destaca la importancia de esta jornada y agradece a Borja Golán su implicación. “La verdad es que para cualquier evento que hacemos y que queremos dar un poco de difusión a nivel de Santiago y de deporte, Borja siempre colaboró con nosotros. Estamos infinitamente agradecidos tanto a él como al Squash Milladoiro por prestar sus instalaciones”.

Francisco espera que el evento llegue a tanta gente como sea posible, y de esta forma, se de a conocer aún más a la Asociación Española Contra el Cáncer. “Para nosotros es importantísimo que la gente conozca que existe asociación, que tiene sede en Santiago, que tenemos servicio psicológico, de logopeda, trabajadora social, fisioterapia, etcétera. Y que damos eso tanto a todos los pacientes oncológicos como a sus familiares”. Y es que cuando una persona sufre cáncer, este recae indirectamente en otras personas, por lo que la asociación también intenta ayudar en este aspecto. Francisco, para explicarlo mejor, pone su propio ejemplo: “Yo tenía 47 años y una hija menor de edad y me diagnostican un cáncer. En aquel momento acudí al psicólogo exclusivamente, no sabía que trataban a pacientes de familiares. Entonces, primero me hubieran dicho cómo transmitírselo a mi hija. Yo lo hice lo mejor que pude, pero en este caso, si estás asesorado por un profesional, mucho mejor. Yo me dedicaba a estos temas, pero el que se dedica a otras cosas no lo entiende. Entonces tienes que saber cuánto dinero te queda, cuánto vas a ganar, cuánto voy a estar de baja, si me pueden echar del trabajo... Ya tienes un momento muy complicado en tu vida como para tener que estar pendiente de esas cosas. Si alguien te lo da masticado, pues mucho mejor”.

Por ese motivo, añade Francisco, “tratamos de cubrir todos esos campos que a lo mejor el SERGAS los cubre, pero con más lista de espera, etcétera. Nosotros estamos ahí para ayudar en lo que podamos, y si surgen nuevas necesidades buscaremos nuevos profesionales que ayuden a conseguir nuestro objetivo, que es hacer la vida más fácil al paciente”.

Por otro lado, Francisco Pais señala que la recaudación de fondos para la asociación y la divulgación son los principales objetivos de la jornada, pero no los únicos. “Yo no soy sanitario, pero sé que está demostrado que una buena salud deportiva ayuda a reducir el sobrepeso, a controlar determinados niveles de colesterol, de ácidos grasos, con lo cual la salud es mejor y disminuye el riesgo de padecer un cáncer. Y en el caso de padecerlo, si tu salud física es buena, tienes muchas más garantías de luchar con éxito. Entonces, todo el deporte es favorable. A pesar de todo eso, aunque no ganáramos nada y tuviéramos que aportar algo, con haber llegado a un paciente que no nos conocía y que se entere de que hacemos un servicio que a él le puede ayudar a llevar mejor su enfermedad, o a sus familiares, para nosotros ya es impresionante”.

Por último, Francisco explicó qué mensaje intentará transmitir junto a Adrián Mosquera y Ana Calvache en la charla del sábado: “La idea es entre todos conseguir sensibilizar un poco a la gente, desmitificar la palabra cáncer, que la gente aprenda que hoy no es sinónimo de muerte, explicar en qué consisten las investigaciones que se están haciendo, cuáles son los tratamientos que se están dando en la actualidad, ver los servicios que una vez diagnosticado tienes en la asociación... No va a ser dar una conferencia, simplemente, pues contar un poco cuál es la situación, que la gente intervenga, que haga las preguntas que consideren necesarias, sensibilizarlos frente a esta enfermedad que es una verdadera lacra y ver cómo podemos luchar todos contra ella”, concluye.