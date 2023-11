No fue el mejor partido de la SD Compostela, pero los tres puntos volvieron a quedarse en casa. Los de Míchel Alonso jugaron un partido gris en el que, pese a tener más posesión que el Coruxo, fueron incapaces de generar demasiado peligro a su rival. Por suerte, la ley del ex hizo presencia en el minuto 82 cuando Fer Beltrán, recién incorporado desde el banquillo, hizo el 1-0 tras un gran centro de Parapar para decantar el derbi gallego.

Los dos descartes en la convocatoria del Compos terminaron siendo Samu Araújo, que había tenido molestias durante la semana, y un Riki Mangana recién recuperado de su lesión. Con esta tesitura, el once elegido por Míchel fue el esperado desplazando a Juampa al carril izquierdo y colocando a Jaime Santos y Parapar como acompañantes de Manu Barreiro en ataque.

Nada más empezar el partido Jaime Santos se llevó un codazo de Borja Marchante que conllevó la primera amonestación del partido. El ‘11’ del Compos había comenzado muy activo por banda derecha, aunque fue Parapar el que tuvo la primera llegada peligrosa para los locales tras un excelente pase de Jordan al espacio. El control del atacante no fue acertado y permitió recolocarse a la defensa visitante para evitar su disparo.

La siguiente la tuvo el Coruxo, que tras colgar al área un saque de banda provocó un montón de rechaces. Conectaron un par de disparos, pero se encontraron con varios defensas primero y en el último intento se señaló fuera de juego.

Ambos conjuntos se alternaban posesiones más o menos largas, aunque les costaba finalizar las jugadas y los minutos pasaban sin nada demasiado trascendente.

Parapar volvió a dar un susto al Coruxo con un centro chut desde la derecha que Manu Barreiro estuvo a punto a rematar, justo antes de que Juampa viese la amarilla por cortar una jugada peligrosa de los visitantes en la frontal del área.

Sobre la media hora de partido Teles tuvo la más clara para el Coruxo. Tras una buena conducción de Davo por la derecha, el delantero recibió sobre el punto de penalti. Probó fortuna pese a tener a varios defensores delante, y tras tocar en uno de ellos el disparo se fue ligeramente desviado por encima de la portería de Pato, que estaba siendo prácticamente un espectador más del partido.

El Compos respondió acto seguido con una oportunidad aún más clara a balón parado. Juampa colgó un córner al primer palo, donde Parapar peinó el balón a segundo. Allí apareció Euse Monzó con todo de cara, pero su disparo, inexplicablemente, se fue arriba.

Poco a poco el partido perdió ritmo y tras un intento fallido de Antón de Vicente desde lejos se llegó al descanso con 0-0. Marcador justo por lo visto en una primera mitad muy igualada, tanto en juego como en ocasiones, y que no fue demasiado vistosa para el espectador.

La segunda mitad comenzó sin cambios en ningún equipo. El Compos, a balón parado, tuvo los primeros acercamientos, pero sin concretar. Sin embargo, el susto llegó en el área compostelana, pero no por una ocasión rival. Tras un córner a favor del Coruxo, Manu Barreiro se fue al suelo al recibir un golpe en la cara que requirió la entrada de asistencia. Por suerte, tras vendarle la cabeza, el ‘9’ santiagués pudo reincorporarse al partido.

La dinámica era la misma que en la primera mitad, sin un dominador claro y muy pocas ocasiones verdaderamente peligrosas. Las escasas sensaciones de peligro de uno y otro conjunto llegaban a balón parado, pero lo cierto es que todos los remates terminaban saliendo muy alejados y la emoción era mínima tras ya una hora de partido, motivo por el que Míchel decidió agitar el árbol. Dio entrada a Pablo Antas y Hugo Matos, saliendo del césped Jaime Santos y Jordan, que había visto la amarilla poco antes.

Pese a los cambios el guión no varió demasiado. Quizá el Compos empezó a tener algo más de posesión, pero más allá de eso la productividad de ambos equipos seguía siendo nula.

El siguiente en mover ficha fue David de Dios, que introdujo a Insua en el lugar de Davo, desaparecido en los últimos minutos.

Los recién incorporados Antas y Hugo Matos crearon cierto peligro en una de sus primeras intervenciones. El centrocampista abrió a banda, donde el canterano se fue de su par y entró al área. Sin embargo, se le escapó el balón y Alberto Domínguez atrapó sin problemas.

Míchel volvió a mover ficha a falta de diez minutos para el final dando entrada a Fer Beltrán, retirando en su lugar a Kike Vidal para recolocar el equipo en un sistema 4-3-3, con Caballé y Juampa en los laterales.

Y esta vez el cambio surgió efecto inmediato. Caballé sacó de banda al borde del área, Parapar recibió y no dudó en buscar el centro por delante de la defensa y ahí apareció Fer Beltrán para, con un sutil toque tras adelantarse a su defensor, batir a un Alberto Domínguez que no pudo hacer nada. El ‘18’ del Compos ponía a los suyos por delante prácticamente en su primera intervención y aprovechaba sus minutos para reivindicarse en una temporada en la que no estaba disfrutando de demasiados minutos.

Con el Compos por delante en el marcador el Coruxo dio un paso adelante, introduciendo además a Tomaselli para buscar el empate.

El conjunto vigués, cada vez con menos tiempo, empezó a desesperarse y por ello vio otra amarilla Teles, que fue a presionar a Pato y cuando este se agachó para agarrar el balón le dio un empujón innecesario. En la grada, algunos pidieron una amonestación mayor al considerar la acción una agresión.

Ya en el descuento, la única ocasión para el Coruxo fue a balón parado tras inventarse el colegiado una falta de Euse, que se había llevado el balón limpiamente. Pato por fin pudo lucirse un poco, acertó a despejar con los dos puños para no arriesgar y evitó el peligro. El Compos consiguió matar el partido en campo rival.

Sufrió, pero la esedé consiguió su tercera victoria consecutiva y la tercera en tres partidos para Míchel Alosno en el Verónica Boquete. El técnico ferrolano suma ya 15 de 18 puntos posibles desde su llegada, sin haber cedido ni un punto en casa, y pone a la esedé en sexta posición, justo por debajo del play-off que marca el Langreo con un solo punto más.