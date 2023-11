De los 53 equipos aspirantes a alcanzar a gloria, tres militan en Preferente Galicia (CF Noia, SD Dubra y Sigüeiro FC), cuatro en Primera Galicia, 23 en Segunda y los 23 restantes en Tercera Galicia.

Esta nueva edición de la Copa do Sar se pondrá en marcha el próximo 6 de diciembre con la disputa de la ronda de 1/32 de final. Un total de 21 eliminatorias componen esta primera cita en la que once equipos quedan exentos y acceden directamente a dieciseisavos de final.

Los encargados de extraer las bolas fueron dos jóvenes de la cantera de la SR Calo y como si fuera cosa del destino, le dieron a su equipo un rival muy complicado. La gran sorpresa en los emparejamientos es que en esta primera eliminatoria se enfrentarán los finalistas de la pasada edición. Flavia y Calo se verán las caras en el campo padronés de O Souto por lo que uno de los favoritos quedará apeado a las primeras de cambio.

Este primer partido tendrá lugar el próximo miércoles, 6 de diciembre, al igual que el resto de la eliminatoria con los siguientes enfrentamientos: Tordoia-Carcacía, Recesende-Montaos, Taragoña-Touro, Val do Ulla-Queiruga, Noia-Agrón, Santa Marta-Bastavales, Villestro-Sporting Santiago, Cures-Santiso, Trazo-Boqueixón, Brión-Puebla B, Deixebre-Artes, Abanqueiro-Dodro, Vista Alegre-Urdilde, Resmón-Belvís, Lesende-Rarís, Atlético Orosino-Luaña, Dubra-Atlético Oleiros, Sigüeiro-Lousame, Esclavitud-Xuventude Aguiño y Milladoiro-Rois.

Pasan directamente para dieciseisavos de final Xuño, Sporting Lampón, Cacheiras, O Pino, San Mamed, Araño, Atlético Fátima, Cire Melide, Sar, Crocha Balompé y Praiña al quedar exentos.

La próxima ronda se disputará el 11 de febrero y la final está prevista para el 16 de junio.

Hay que destacar que todas las eliminatorias se disputarán a partido único en el campo del equipo de inferior categoría. En el caso de que coincidan dos equipos de la misma categoría se determinará el nom,bre del equipo que juegue de local por el orden de la extracción de las bolas.

Homenaje a Florencio Buján, que lo dio todo por el Calo

El acto celebrado en la sede que la Federación Galega de Fútbol tiene en el estadio compostelano de San Lázaro no fue un simple sorteo de Copa ya que se rindió un más que merecido homenaje a Florencio Buján, un hombre que llevaba la Sociedad Recreativa Calo tatuada a fuego en su corazón. La propia Federación califica a Florencio Buján como “unha das persoas máis importantes da historia da SR Calo. Socio, expresidente, xogador, adestrador, pai e avó de xogadores, músicos e bailaríns da Sociedade Recreativa Calo. Florencio deixounos hai uns días e para o recordo sempre quedará a súa emoción e celebración tras a conquista da terceira Copa do Sar do equipo hai uns meses en Santa Isabel”. Durante el acto Javier García, vicepresidente de la Federación Galega de Fútbol, junto con el tesorero, Luis Serantes, y el directivo Manuel Lores, con la delegada en Santiago, Silvia Cancela, hicieron entrega a la familia de Florencio Buján de un regalo para honrar su memoria. Además, la Real Federación Galega de Fútbol también recordó a Francisco Sieira, presidente del Carreira CF que nos dejó este pasado fin de semana.