El Campeonato de España de Billar a Tres Bandas supera el ecuador de la competición en Padrón y encarrila la fase decisiva con la llegada, este jueves, de los mejores jugadores del ranking nacional, selectos billaristas considerados entre los mejores del mundo de la modalidad deportiva.

Es el caso de los madrileños Rubén Legazpi y Marcos Morales, actual subcampeón del mundo, el primero, y campeón mundial sub 21, el segundo; el campeón panamericano y nacionalizado español, Robinson Morales; el campeón del mundo sub 22, el murciano Carlos Anguita; el campeón de España sub 25, el valenciano Daniel Sainz-Pardo; o el representante de la región de Murcia, Arturo Zotov, joven promesa sub 17.

En la jornada del jueves también entra en acción el actual campeón gallego, el coruñés José Manuel Manteiga, vencedor, también, del último autonómico disputado en Chapela.

A partir de este momento empiezan a quedar definidos los cuadros clasificatorios de dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final hasta el próximo sábado. No en vano ya se han celebrado desde el pasado domingo 21 un total de 192 partidas en las que cerca de un centenar de billaristas ya se han despedido de la cita nacional, quedando a partir de mañana los últimos encuentros antes de definir a los 16 mejores de estas fases previas, que se tendrán que enfrentar durante las próximas tres jornadas a los 16 mejores jugadores del listado nacional.

El presidente de la Federación Gallega de Billar, Mateo Alonso, recuerda que la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo de las gradas en el salón principal del Hotel Scala de Padrón, e invita a todas aquellas personas que estén interesadas en asistir a que “no se pierdan las partidas de los próximos días, que estarán llenas de calidad deportiva y emoción”.