El Barça dejó regresar al partido al Valencia Basket cuando parecía KO con 58-44 y acabó cayendo por 76-79 en su tercera derrota de la temporada en el Palau, víctima de un apagón que coincidió con el peor partido en mucho tiempo de Laprovittola y en la candidez bajo el aro con 13 rebotes ofensivos de los 'taronges'

El irregular cuadro valenciano regresaba a la competición liguera tras el fuerte correctivo que recibió en la pasada jornada a manos de Unicaja (63-83) y después de saldar la jornada europea con una derrota en la pista del Estrella Roja y con una victoria en Berlin.

Eso sí, los de Àlex Mumbrú llegaban justos de efectivos en la 'pintura' por las importantes ausencias del exazulgrana Brandon Davies y de Boubacar Touré, lo que obligaba a que jugadores como Semi Ojeleye o Nate Reuvers jugasen más cerca del aro de lo habitual.

Por su parte, los azulgranas llegaban en una muy buena línea defensiva y dispuestos a culminar la tercera semana perfecta de la temporada después de las convincentes victorias en la Euroliga ante la Virtus en el Palau y ante el Estrella Roja que da bastante menos 'miedo' que la Sala Pionir.

El Barça defendió bien, pero abusó de las faltas en acciones de tiro que permitió a los 'taronges' anotador desde el tiro libre 16 de sus 38 puntos en la primera parte con una serie excepcional, 16/16 (100%). De inicio, el choque se mantuvo igualado hasta la entrada de Willy Hernangómez (6-7).

El madrileño estuvo certero en ataque y más peleón de lo habitual en defensa para irse a 12 de valoración en menos de seis minutos con ocho puntos y cuatro rebotes. Su aportación y el empuje de un Brizuela lleno de confianza dispararon a los azulgranas a un 17-11 que se encargó de anular Semi Ojeleye con cuatro tiros libres y Jovic con un triple que cerró en tablas el primer cuarto (19-19).

En el segundo cuarto, la intensidad defensiva visitante propició cuatro faltas en 1:42, pero el que volvió a ir ocho veces a la línea de tiros libres fue precisamente el equipo de Mumbrú. El vigente campeón de la Liga Endesa volvió a dispararse en el marcador gracias a un Jabari Parker que anotó ocho puntos seguidos sin esfuerzo aparente (33-27).

Ahí pudo romper el partido el Barça con un triple inverosímil de Laprovittola y una canasta de Kalinic tras una gran circulación (40-31, min. 18:57), pero los 63 segundos finales del segundo fueron nefastos por parte del bando azulgrana.

Anderson culminó con un espectacular mate el 'alley-oop' de Jones aprovechando un error garrafal de un Nnaji que no acaba de despertar, Puerto anotó de tres y Lapro cometió una antideportiva sobre Anderson tras dejarse robar la bola. Eso sí, el manotazo previo de Inglis no se señaló. El caso es que del 40-31 se pasó a un 40-38 al descanso.

La segunda parte permitió ver lo mejor y lo peor de un Barça empeñado en complicarse la vida. Willy seguía con su exhibición sobre todo ofensiva y lideró una escapada local que parecía definitiva con 58-44 tras dos canastas hasta la cocina de Sato (la segunda con un mate galáctico).

Nada más lejos de la realidad. Los azulgranas entraron en barrena, lastrados por el nefasto partido de Lapro (-9 por entonces), de la nula dirección de un Jokubaitis superado totalmente por Jovic y por un Brizuela que había entrado en bucle y se quedaba sin ideas bote que te bote.

¡0-16 para cerrar el tercer cuarto con 58-60! El enorme trabajo de Pradilla y de López-Arostegui más los triples de Ojeyele y de Robertson cambiaron el partido como un calcetín y del 58-44 se pasó a ese 58-60 con el que cerró el cuarto. Además, el último empezó con otro triple del ex del Obradoiro (58-63).

El pecado mortal ya estaba cometido y los visitantes se agarraron a la pista en gran medida gracias a los rebotes ofensivos con mención especial para un Pradilla que se fue a los 15 puntos. El 70-70 de Sato y el 72-73 del checo tras un mate descomunal dieron vida a los locales.

Con 76-79, Parker falló de tres a 41 segundos del final tras un mate brutal después de robo, el Valencia no logró tirar y el Barça atacó para empatar con 17.7 por delante, pero el triple de Lapro no entró y la merecida victoria se fue al Túria. No se puede encajar un 0-19 ganando por 58-44. Es imperdonable.