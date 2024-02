“El partido con el Girona es una final. Hay que ganarlo porque es un rival directo”

Rubén Guerrero (Marbella, 1995) está viviendo su segunda temporada en el Monbus Obradoiro, la cual está siendo más complicada para el equipo a nivel de resultada y, en lo personal para él, con una reducción a casi de la mitad de minutos que tuvo el curso pasado. Tanto él como el resto de jugadores han podido aprovechar el parón de la Liga Endesa para despejar la cabeza y regresar con nuevas energías, manteniendo el buen ambiente en el grupo para revertir la situación.

¿Cree que este parón les ha ayudado para regresar ahora con más fuerza?

La verdad es que sí. Creo que el parón nos vino bien, sobre todo porque mucha gente ha podido, como es mi caso, irse a casa. Otros se han ido de minivacaciones. Nosotros no hemos tenido ningún parón antes, ni siquiera en Navidad pudimos realmente irnos a ningún lado. Así que pienso que ha venido bien el desconectar un poco de nosotros mismos, de estar aquí, y cargar un poco las pilas para volver mejor.

El equipo viene de una mala racha de resultados, pero ha peleado hasta el final todos sus partidos. ¿Cree que hay que insistir en ello, sobre todo ahora que llegan dos refuerzos, para confiar en conseguir esa victoria?

Sí, pienso que, como bien has dicho, lo que hemos estado haciendo es pelear en cada partido, porque hemos competido en todos y no hemos perdido la cara a ninguno, y nos hemos quedado a cinco minutos buenos al final en cada encuentro de poder ganarlo. Estamos ahí y pienso que ese es el camino. Hemos estado entrenando bien y esperemos, como has dicho, que este parón, la llegada de un par de compañeros nuevos y el recargar un poco esas energías nos sirva para llegar a este próximo partido y sacarlo. Una vez saquemos uno, pienso que los demás van a caer más fácil.

En entrevistas anteriores con sus compañeros, ellos señalaron que tenían la sensación de que el equipo mereció un poco más, tanto por los partidos realizados como, sobre todo, por el trabajo semana a semana. ¿Lo percibe igual?

Sí, sin duda. Es verdad que no es decir que por el trabajo que hacemos nosotros merecemos más, porque me imagino que el resto de equipos entrena igual y trabajamos para lo mismo, que es ganar. Pero es verdad que nos falta tener la recompensa a ese trabajo que estamos haciendo y algunas se nos han escapado por poco. Estamos compitiendo en todas, entonces toca seguir trabajando de esa forma, porque si no hay trabajo no va a llegar nada. Sabemos que haciéndolo así, al final, sacaremos lo que queremos.

A nivel individual, ¿Cómo está viviendo esta segunda temporada donde está teniendo menos minutos que en la pasada?

En lo personal, la verdad es que está siendo un poco más complicado o no tan bien como me gustaría. Obviamente todos queremos jugar lo máximo posible y aportar todo lo que podamos y está siendo un poco más difícil para mí. Pero bueno, sigo trabajando como siempre lo hago e intento estar listo para, cuando tenga la oportunidad, intentar ayudar al equipo, que pienso que lo he estado haciendo cuando he salido. Ojalá jugase más, pero no depende todo de mí. Lo que quiero es ayudar al equipo a sacar este final de temporada y acabar bien.

Esta campaña, por el momento, sus dos mejores encuentros fueron contra el Tenerife. ¿Fue por algo en concreto o simplemente en ambas ocasiones estuvo inspirado?

No (risas), simplemente salieron bien. Es verdad, ahora que lo dices. Salieron bien y ya está. Contento de que el primero lo pudimos ganar y en el segundo les competimos bastante también. Pero bueno, ojalá no sea solo contra ellos y lleguen más. Pero bueno, fue casualidad.

La pasada temporada se lesionó Dragana Bender y erais dos pívots tras su lesión. Este año llegó Artem Pustovyi y estáis los tres para jugar. ¿Siente que al final se nota más esa competencia o lo ve como el año pasado?

Claro, al final Dragon se lesionó al décimo partido y es verdad que compartíamos más los minutos, pero al irse él quedamos solo Marek (Blazevic) y yo. Ahora con Artem desde el principio, obviamente que está todo mucho más reñido. Es un jugador que viene de hacer grandes temporadas, aquí ha vuelto a tener un nivel altísimo y está jugando muy bien. Va a estar más complicado para repartir esos minutos, así que es un poco lo que es y hay que seguir trabajando en ello sin venirse abajo.

Ahora espera el Girona, un equipo más de ‘vuestra zona’ que los rivales anteriores. ¿Qué esperáis de ese partido?¿Es un encuentro que hay que ganar sí o sí?

Sí, es verdad. A lo mejor es un poco raro el que hayamos tenido este parón tan grande de casi tres semanas sin competir, sin tener al grupo entero. Cuando lleguen todos, tendremos una semana larga para trabajar y prepararnos para el partido. Pero como dices, tópico, es una final. Pero es que es verdad, llega el primer partido de los 12 que quedan. Hay que ganarlo porque, como dices, es un rival directo y sacando esa victoria nos ponemos un poco más tranquilos. No podemos dejar escapar más oportunidades. Es un partido al que hay que ir a por todas y allí es difícil jugar, pero todos los partidos son complicados en la ACB, así que no nos podemos excusar en eso.

Todos los equipos de la zona baja se han reforzado muy bien. ¿Siente que todo está más igualado y es más difícil?

Es que parece que cada año está más difícil y la liga es más competitiva. Al final, como dices, los equipos cada vez se van reforzando mejor y van haciendo mejores temporadas. Los de abajo van apretando todo un poco más en la tabla, entonces es verdad, la ACB está siendo difícil y todos los equipos se están reforzando bien. Nunca puedes dar a ninguno por muerto un poco. Este último tramo va a estar muy apretado, así que hay que sacar los dientes e intentar sacar cada victoria.

Sobre la Copa del Rey, imagino que apoyaba al Unicaja...

(Risas) sí, antes de que la gane cualquier otro, prefiero que la gane Unicaja, especialmente en Málaga. Habría sido muy bonito ganar una Copa en casa y me habría alegrado mucho por ellos. El ambiente que hay allí es espectacular. A lo mejor soy un poco subjetivo, pero es el mejor sitio para celebrar una Copa del Rey. Y bueno, al final no pudo ser. Es un poco la maldición del equipo que acoge la Copa. Pero bueno, aparte de eso, están haciendo un año increíble y no se va a acabar ahí.

¿Qué le diría a la afición para que venga y siga apoyándoles?

A la afición, como has dicho, que siga apoyándonos como lo han estado haciendo hasta ahora. Sabemos que no es nada fácil y que por nuestra parte el exigirles que sigan apoyando puede ser un poco egoísta. Pero es que los necesitamos porque ellos son medio Obradoiro. Que vayamos perdiendo estos últimos partidos, estés saliendo por el túnel y te sigan apoyando... eso es lo mejor que pueden hacer. Que nos sigan dando la energía para no perderlos y mantener esa conexión.