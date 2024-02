El Triatlón Compostela logra el ascenso a la Segunda División Nacional Masculina de Duatlón

El Club Triatlón Compostela Talleres David ha logrado un trabajado y meritorio ascenso a la Segunda División Nacional Masculina de Duatlón. Lo ha hecho en el Campeonato de España por Clubs que se ha disputado este sábado en Banyoles (Girona).

Este hecho sitúa a la capital gallega con dos equipos entre los treinta mejores del país, convirtiéndose en una localidad referente de este deporte y llenando de ilusión al Triatlón Compostela de cara a un reto de otra categoría para seguir creciendo.

La expedición santiaguesa acabó en tercera posición de la Tercera División, la penúltima plaza que daba acceso a la categoría de plata. Yamir Ramos, Pedro Liste, Alberto Parras, Jorge Ferradáns, Daniel Vieito, Martín Casal, Lucas Ribó y Manu Fraga, bajo la dirección de Pakillo Cendán, fueron los artífices del éxito para el club.

La primera ronda fue genial para los santiagueses, que terminaron primeros con todo muy ajustado. El Triatlón Compostela se situaba con cuatro puntos sobre el segundo y diez puntos sobre el tercero, por lo que había que esperar a la segunda serie.

En la segunda serie, con cambio de competidores, también fue muy bien para los de la capital gallega y al final se hicieron con la tercera posición de la clasificación total sumando la serie A y la serie B. En cada serie participaron cuatro deportistas del club frente a otros cuatro deportistas del resto de los 30 equipos participantes en la categoría.

Con este hito, desde la entidad santiaguesa están “muy contentos, porque al final para el club supone, el año que viene, acceder a ciertas subvenciones. Evidentemente, el prestigio del club sigue aumentando y como todos estos años vamos consiguiendo cosas. El año que viene habrá que defender la categoría”, según señalaba el técnico del Triatlón Compostela, Pakillo Cendán.

“Estoy muy feliz porque estamos en una fase de regeneración, por decirlo de alguna forma, ya que entra gente de la cantera que lleva desde pequeñitos en el club y digamos que se jubilan un poquito los que ya estaban. Va entrando sabia nueva y en este tipo de competiciones el nivel que hay es altísimo y vienen los mejores corredores de atletismo. El nivel es superalto”, añadía.

También dejó claro que el reto no era sencillo: “Veníamos con dudas y no era inesperado, pero sí complicado. Todos los deportistas hicieron lo que tenían que hacer, cumplieron más o menos con lo que debían. No tuvimos ningún percance de pinchazos, caídas y demás, que eso ya directamente te deja eliminado. Como entrenador, supercontento”.