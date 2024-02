Los cinco motivos del Atlético para ser pesimista sobre asaltar San Mamés y jugar la final de Copa

“El fútbol es muy cambiante. Lo que tiene de bonito es que lo inesperado a veces termina sucediendo”, decía este miércoles, pura poesía, Diego Pablo Simeone sobre la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey que juega el Athletic contra el Atlético este jueves (21.30 horas) en San Mamés. Apela el Cholo, cómo no, al optimismo para imaginarse a sí mismo en la final de La Cartuja contra el Mallorca, que eliminó el martes a la Real Sociedad en penaltis. Y puede que lo consiga, para lo que debe remontar el 0-1 que firmó Berenguer en el Metropolitano, pero los datos recomiendan al Atlético que sea poco optimista. Estas son las cinco razones que inundan de pesimismo a la hinchada rojiblanca.

Malos resultados a domicilio

El bagaje del equipo de Simeone como visitante esta temporada es bastante deficiente y es de hecho el motivo que provoca que a estas alturas del curso esté tan lejos del liderato, a 13 puntos del Real Madrid, fijando su objetivo en clasificarse para la próxima Champions.

Si solo contaran los partidos como local, el Atlético sería líder de la competición, puesto que solo ha cedido un empate contra el Getafe. Como visitante, los colchoneros son sin embargo el octavo equipo de la competición, con cuatro victorias, tres empates y seis derrotas.

La racha actual es de dos empates y dos derrotas en los cuatro últimos partidos fuera del Metropolitano. En los últimos tres meses, solo ha ganado como visitante frente al Granada en LaLiga y ante el Lugo de Primera RFEF en la Copa.

De Paul, tras el reciente empate del Almería ante el Atlético. / EFE

San Mamés es un fortín

Y por si eso fuera poco, al Atlético le toca intentar la remontada en uno de los campos más difíciles de la temporada. San Mamés solo ha padecido una derrota esta temporada, frente al Real Madrid en la primera jornada de LaLiga, y dos empates, ante el Getafe en septiembre y contra el Valencia en octubre.

Desde entonces, cuatro meses, el Athletic encadena nueve victorias consecutivas en San Mamés, todas ellas en LaLiga, una racha histórica. Según la cuenta de X Adurizpedia, especializada en datos del conjunto bilbaíno, el Athletic no encadenaba una racha así desde 1985.

El consuelo para el Atlético es que en los últimos tiempos el Athletic ha perdido eficacia defensiva, también en San Mamés, donde cinco equipos han marcado los dos goles que necesitarían los colchoneros para avanzar a la final antes de unos hipotéticos penaltis.

Athletic Club vs Girona FC. / EFE

El Athletic, mucho más copero

El idilio reciente de ambos clubes con las finales de Copa tampoco llena de optimismo al Atlético. Los madrileños, que en los años 90 jugaron cinco finales, solo han disputado dos en lo que va de siglo. Las más reciente data de 2013, hace 11 años, cuando ganó por 1-2 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El Athletic, en cambio, ha jugado el partido por el título cinco veces desde el año 2009. Las ha perdido todas, sí, pero ha demostrado ser muy efectivo en las semifinales que ha disputado. Aunque no es menos cierto, un resquicio de optimismo para el Atlético, que en las dos últimas ediciones cayó eliminado precisamente en la semifinal.

Las últimas eliminatorias coperas que han disputado los dos equipos rojiblancos, eso sí, se han decantado del lado madrileño. El último precedente es el de los cuartos de final de la edición 2013-14. La última ocasión en la que el Athletic apeó al Atlético de la Copa fue en la lejanísima temporada 1969-70, en octavos de final. Ernesto Valverde tenía seis años entonces y Cholo Simeone había nacido apenas un mes antes.

Imagen del último Athletic-Atlético, disputado en diciembre. / EFE

San Mamés, territorio hostil para el Atlético

El historial reciente entre ambos equipos en San Mamés tampoco puede emocionar demasiado al Atlético. En los seis últimos partidos en suelo bilbaíno, todos ellos en LaLiga, los de Simeone solo se han impuesto en uno de ellos(0-1 la pasada temporada).

El precedente más reciente fue en diciembre, cuando el Athletic ganó 2-0, en un resultado que se quedó muy corto dada la superioridad vizcaína sobre el césped.

Griezmann, en un partido del Atlético. / EFE

Y, encima, sin Griezmann

"Antoine no va a participar en el partido... Necesitamos que se recupere bien. Hizo un grandísimo esfuerzo para estar en disposición, pero no ha podido. Y con toda la tranquilidad porque los compañeros que actúen por él lo harán de la mejor manera", de esta categórica forma confirmó este miércoles Simeone que Antoine Griezmann no estará en San Mamés este jueves.

Y ya no es solo que el Atlético no vaya a poder contar con el que es, de manera casi indiscutible, con su mejor futbolista para el partido más importante de lo que va de temporada. Ya no es solo que no pueda alinear Simeone con su segundo máximo goleador (18, uno menos que Morata) y con el hombre que en más tantos ha participado (25, sumando siete asistencias).

Es que también se presenta en San Mamés sin un futbolista que tiene un extraordinario idilio con el Athletic. El conjunto bilbaíno es la víctima predilecta de Griezmann en su ya amplia carrera. Le ha marcado 14 goles, más que a ningún otro equipo, superando en dos los que ha logrado frente al Valencia y al Celta. Siete de ellos los ha anotado con la camiseta del Atlético, cuatro con el Barça y tres con la Real Sociedad.