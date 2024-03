Galicia acada dous subcampionatos e un MVP no torneo internacional de fútbol gaélico celebrado na Haia

As seleccións galegas de fútbol gaélico regresan do 16º Gaelic Football Invitational Tournament como subcampioas. Galicia meteu aos dous equipos nas súas respectivas finais. O cansazo acumulado ao longo do torneo fixo que nos partidos definitivos caera derrotada. Como premio extra, a xogadora do Turonia de Gondomar, Antonella Larrascq Álvarez, foi a MVP.

Este era o segundo ano no que as seleccións galegas de fútbol gaélico eran convidadas a participar neste torneo da Haia no que tomaban parte tamén equipos de Dublín, Galway e o anfitrión, o Den Haag de Países Baixos.

O equipo masculino repetiu subcampionato. Se o ano pasado foran o equipo revelación do torneo, este ano loitaron polo título unha vez máis ata o último partido.

No seu primeiro encontro a Selección Galega masculina medíase ao conxunto local, o Den Haag, ao que venceu por un resultado de 1-7 (10), para Galicia, e 2-3 (9), para os de Países Baixos. No segundo encontro Galicia caía derrotada ante o Kilconly por un marcador de 1-6 (9) e 2-6 (12).

Nunha semifinal disputadísima, o combinado galego metíase na final ao superar ao St. Brendan’s con moito esforzo. Houbo que ir á prórroga. Foi un “partidazo épico” en palabras do adestrador, Alexandre Sanmartín.

Ao remate dese encontro e antes da disputa da final, o seleccionador galego explicaba que na semifinal contra St. Brendan’s fixeran “dúas remontadas e levamos o partido. Logo da prórroga os xogadores están desfondados e o rival ten máis cambios, pero estamos contentos”.

Sen embargo, xa na final, pesaron a acumulación de minutos nos galegos, que perdían contra Kilconly 0-6 (6) e 2-4 (10).

Palabras do adestrador

Ao final do torneo, Sanmartín facía balance do acontecido e amosaba a súa satisfacción polo subcampionato e por como se conseguiu: “Fixemos unha fase de grupos moi competida. Perdemos un partido por pouca marxe co Kilconly e gañamos outro por pouca marxe co equipo da Haia. Estivemos acertados na definición e o tiro a paus. Pasamos de segundos, xogamos contra os que, para min, eran os mellores do torneo”.

A selección feminina

O equipo feminino de Galicia acadou o subcampionato ao caer na final 1-6 (9) e 4-3 (15) contra do Mountbellew-Moylough.

Antes de chegar ao partido decisivo, a selección vencía ao Wanderers 1-7 (10) e 1-2 (5), caía co Erin’s Isle 1-3 (6) e 0-9 (9), e perdía contra o equipo co que disputaría a final, o Mountbellew-Moylough cun tanteo na fase de liga de 0-6 (6) e 0-7 (7). O 30-9 co que Galicia se impuxo ás locais do Den Haag fixo que o conxunto galego entrase na final grazas ao seu mellor goal average. Deuse un triplo empate e a mellor diferencia de goles meteunas no partido polo título.

O seleccionador galego, Pablo da Silva, explicaba ao final da competición que Galicia xogara “todo o torneo sen cambios, só cun partido polo medio de descanso. Enfrontámonos a equipos que levan 6-7 cambios. Vas acumulando cansazo e nótase”.

Antonella Larrascq, MVP

A xogadora galega do Turonia GFG Gondomar, Antonella Larrascq Álvarez, foi elixida xogadora máis valorada do partido na final feminina (MVP).

Antonella Larrascq foi a MVP da competición feminina. / Ártabra

A deportista acaba de facer 18 anos e puido festexar en familia ese recoñecemento xa que ademais dela, fan parte da Selección Galega feminina de fútbol gaélico o seu pai, Juan Larrascq (segundo adestrador), e a súa nai, Silvia Rita Álvarez (xogadora).