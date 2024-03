“No puedo esperar a escuchar el ‘Miudiño’ y ser parte de esa atmósfera de nuevo”

Kassius Robertson (Toronto, Canadá, 1994) regresará este domingo, a las 12.30 horas, al Multiusos Fontes do Sar. Lo hará de forma poco habitual para él, ya que entrará con la elástica taronja formando parte del equipo visitante. Pese a llegar a Santiago como jugador del Valencia Basket, el escolta canadiense tiene un cariño especial al Monbus Obradoiro, como ha demostrado en Twitter acordándose de toda la familia obradoirista antes de venir a Compostela.

¿Está emocionado de volver a Santiago?

Sí, por supuesto. Ha pasado un año desde que me fui de allí y estoy muy emocionado. He estado esperando este encuentro desde hace mucho tiempo. No puedo esperar a ver a todos, desde el cuerpo técnico, hasta los jugadores, a los fans y a toda mi gente en la ciudad. Estoy muy ilusionado.

¿Qué es lo que más echa de menos del Obradoiro?

Diría que las personas. Esas relaciones que he hecho durante todos esos tres años que he estado allí. Nunca podría reemplazar eso. Esas son relaciones que durarán para toda mi vida. Probablemente eso es lo que más echaré de menos.

Imagino que lo que no echa de menos es la lluvia...

(Risas) desde luego eso no lo echo de menos. Hay mucho sol aquí abajo, así que me gusta y en ese aspecto es un poco mejor.

¿Será extraño para usted enfrentarse al Obradoiro en Sar?

Sí, va a ser muy raro estar en ese otro lado en Santiago por primera vez contra el Obradoiro. Jugamos contra ellos aquí hace unos meses y eso también fue un poco raro. Así que jugar en Sar va a ser muy raro para mí. Aún así, tengo que tratarlo como un profesional. Una vez que la bola esté arriba para el salto inicial, empieza el partido.

¿Cómo está viviendo su primera temporada en Valencia?

Está yendo bien. Ha sido una experiencia de aprendizaje. A mí me encanta España en general, así que poder estar en una ciudad diferente ha abierto mis ojos un poco. Y, de nuevo, he hecho nuevas amistades y he tenido experiencias diferentes. La verdad que ha sido algo muy bueno.

¿Está ilusionado de poder competir en Euroliga?

Sí, está siendo una experiencia increíble. Viajar a diferentes países pudiendo hacer lo que me gusta hacer contra los mejores equipos de toda Europa es increíble. Espero que podamos hacer un último esfuerzo para mantenernos en esta competición y llegar a la siguiente fase. Ese es el objetivo ahora mismo. Está siendo una experiencia muy buena.

¿Qué espera del Obradoiro este domingo?

Sé cómo es el Obradoiro en casa. Estuve allí durante tres años. Siempre éramos un equipo mejor en Sar. Ganamos a grandes equipos allí, incluyendo a Barcelona o Baskonia. Vencimos a muy buenos equipos. Sé como lucharán y sé el gran estratega que es Moncho (Fernández). Va a tener muchos ases en la manga contra nosotros y muchas tácticas con las que tendremos que lidiar. Vamos a tener que jugar un buen encuentro para ganar.

Moncho le conoce muy bien y seguro que buscará estrategias para frenarle...

(Risas) sí, por supuesto. Pero no soy el único jugador del equipo en el que se enfocará. Tienes que imponer tu defensa en todas partes contra nuestro equipo, porque tenemos muchos peligros. Así que será divertido.

Moncho habló de usted en rueda de prensa. Dijo que le vio en los dos partidos en los que se enfrentaron en pretemporada y en liga, además de en la Copa. ¿Le comentó algo en especial?

Sí, hablamos cada vez que nos vemos. Me encanta encontrarme con él y tenemos una buena relación, así que estamos en contacto y quedando. Solemos hablar de mi familia, no estamos realmente charlando de baloncesto. Como dije, me encanta y cada vez que lo veo me gusta hablar con él. Así que sí, hemos estado y charlamos de nuestras vidas.

¿Para su regreso a Santiago ha hablado con Moncho o con algún excompañero?

Charlé con Álvaro (Muñoz) porque, desafortunadamente, se ha lesionado. Conversé con él y hablo con muchos de los chicos durante el año. Sé que los veré el sábado cuando viaje allí. Será un buen momento.

¿Imagino que no poder jugar contra Álvaro le fastidia?

Sí, por supuesto. Es difícil tener cualquier tipo de lesión. Me sentí muy mal. Solo le deseo una recuperación rápida y espero que pueda estar allí para poder verlo a él y a su familia.

Los aficionados santiagueses están deseando su regreso para verlo jugar aunque sea como rival. ¿Qué mensaje les manda?

No puedo esperar a verlos. Creo que son los mejores aficionados en España. No puedo esperar a que empiece el partido. Espero que esté completamente lleno. Realmente no puedo esperar a escuchar el Miudiño al empezar el encuentro y ser parte de esa atmósfera de nuevo, porque es realmente emocionante. Todos los aficionados son realmente increíbles, con el apoyo que ofrecen a pesar de como les está yendo. Así que sí, no puedo esperar.