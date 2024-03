Fermín López: "Echaremos de menos a Xavi"

Fermín López llega acompañado de Edu Gangoso, miembro del departamento de prensa del FC Barcelona, a la sala de prensa de la Ciutat Esportiva. Luce una sonrisa que acompaña bien en la mañana soleada. Está en un buen momento y su rostro no puede disimularlo. Lleva en sus manos unas botas blancas de Under Armour, la marca de ropa deportiva de la que es imagen.

¿Estas son las botas con las que marcaste el gol ante el Nápoles?

No, no. Aquellas son las doradas.

Acabáis de conocer a vuestro rival en cuartos. ¿Contentos?

La verdad es que será un gran partido, un partido difícil porque son un gran equipo, pero cualquiera que nos tocara iba a ser difícil y nos iba a costar. Intentaremos hacer nuestro juego y pasar a semis.

El sorteo pudo ser peor. Jugáis la vuelta en casa, también en unas hipotéticas semis...

Al final sabes que cualquiera que nos tocara era un equipo grande, nos ha tocado el PSG y estamos contentos. Al final sí nos favorece que jugamos la vuelta en casa, eso sí, pero ya cualquiera que te toque… Es verdad que el City, pues es un gran equipo y está muy bien, pero también te lo puedes encontrar en una final.

Motivación no falta.

La motivación ya viene de serie en la Champions. Jugaremos contra un gran rival y, en ese aspecto, todo el mundo va a estar enchufado.

¿Mbappé da miedo?

Es de los jugadores más peligrosos que tiene el PSG, pero también está Dembélé. Son grandes jugadores e intentaremos frenarlos.

El Barça también está fuerte. La eliminatoria ante el Nápoles os ha hecho crecer mucho.

Sí, a nivel anímico hemos dado un paso adelante. Ahora hay que intentar alargar esta dinámica hasta el final y conseguir títulos.

JOAN REPRESA

Cuando Fermín disfruta, el Barça también lo hace. ¿Xavi ha encontrado el mejor ecosistema para ti?

Ante el Nápoles jugué de 8, de interior, pero más media punta. La verdad que me siento bien entre líneas, el míster me ayuda mucho y están saliendo las cosas bien y ganamos.

¡Y marcando! ¿Qué más se puede pedir?

Es una gran alegría. Es algo que soñaba desde pequeño: meter goles así con el club en el que quería jugar siempre, ¡el Barça! Estoy muy contento en lo personal, pero sobre todo por el equipo.

Cubarsí, Balde, Lamine, Héctor, Gavi… ¿Lo vive diferente alguien que ha crecido en La Masia?

La gente de la casa sentimos mucho el club, somos del Barça desde pequeñitos y lo sentimos como si fuéramos un aficionado más, de ahí viene la alegría que mostramos y todo lo que hicimos después del partido ante el Nápoles y clasificarnos.

Lo de Pau Cubarsí es de locos.

Es increíble, en los entrenos ya lo vamos viendo, pero luego en los partidos contra los delanteros a los que se enfrenta, cómo juega… Es admirable, me alegro mucho.

Parar a delanteros como Muriqi, Larín o Osimhen con 17 años no es lo normal.

En La Masia se hace un buen trabajo, en las inferiores, y lo que buscan es llevar la máxima gente posible al primer equipo. Nos preparan bastante bien y luego ya es llegar ahí y hacerlo bien, que es lo que está haciendo Pau.

Dicho así parece fácil, pero algo os dan de comer…

(Ríe) Comemos de todo, comida buena, pero de todo.

Gavi y tú erais como los padres de La Masia en vuestra última época allí. Ahora le toca el turno a Lamine y Pau. Todo lo que vivís allí se palpa en vuestro fútbol cuando llegáis al primer equipo.

Sí, la verdad es que La Masia es como tu segunda casa, tu segunda familia. Ahí se viven muchos momentos buenos, también malos, y entre todos hacemos piña y de ahí ese compañerismo que luego se ve.

Se entienden con solo mirarse.

Puede ser. Como hemos coincidido casi todos de pequeños, hemos visto el mismo juego, jugado a lo mismo, puede ser que en el primer equipo se note que nos conocemos.

Si La Masia no existiera, el problema ahora sería muy gordo.

El club está en un momento más difícil y tiene que tirar más de los jóvenes y creo que intentamos dar la talla porque jugar en el Barça es difícil, pero hay una camada de jóvenes que creo que se puede quedar en el primer equipo muchos años.

Una etapa con menos minutos

Pasaste una racha jugando poco. ¿Se sufre?

A todo el mundo le gusta jugar y hacerlo bien, pasé una racha en la que no me sentía tan bien como al principio, pero son procesos que se viven a lo largo de la temporada. Soy joven, me toca aprender, aprendo de mis compañeros, el míster me ayuda mucho y ahora otra vez me encuentro bien. ¡A alargarlo lo máximo posible!

¿Qué te decía Xavi?

Siempre lo mismo, que estuviera tranquilo, que todo llega. Él siempre me ayuda mucho en todos los sentidos.

JOAN REPRESA

Regresó al once ante el Athletic y acabó el partido enfadado.

Estaba jodido, sí, pero no solo por mí, sino porque era una oportunidad para recortar distancias y no ganamos. Y no hice un buen partido y estaba un poco más jodido. Pero al final piensas que ya pasó, que vendrá otra oportunidad la semana siguiente y ya está.

La tuvo y la aprovechó. Se le ve fuerte mentalmente.

Te apoyas en la gente que te rodea. Si haces un mal partido y viene gente del equipo, o el míster, y te animan y te dan confianza para el próximo partido hacerlo bien… Pues todo es más fácil.

¿Echaréis de menos a Xavi?

Sí, claro.

¿Por qué?

A mí casi me lo ha dado todo aquí en el club porque, desde que vine de la cesión, es la persona que más ha confiado en mí. Siempre me ha dado esa confianza, la oportunidad de ser jugador del primer equipo, y le echaremos de menos, obviamente.

Xavi me lo ha dado todo aquí en el Barça

La Champions como regalo de despedida estaría bien.

Tanto para el míster como para el club y para todos los culés. ¡Ojalá lo consigamos!

¿Es el título en el que veis más opciones?

En la Liga aún tenemos fe. Sabemos que es difícil porque el Madrid y el Girona están haciendo un buen año, pero sí, claro, en la Champions estamos muy motivados, lo estamos haciendo bien y nos vemos ahí. Pelearemos hasta el final para conseguirla.

Aún no has jugado en el Camp Nou.

A veces paso por ahí, lo veo y digo ‘ojalá jugara en el Camp Nou’. Es un sueño que aún no he cumplido y ojalá que cuando esté disponible lo pueda conseguir.

¿Se imagina marcar ante 90.000 personas?

A veces lo pienso, si en Montjuïc se siente así, en el Camp Nou tiene que ser increíble.

Es cuestión de tiempo porque tiene contrato hasta 2027.

Sí, la verdad es que yo estoy dispuesto a estar aquí hasta que el club quiera. Soy joven y me queda mucho, pero mi sueño es estar aquí muchos años.