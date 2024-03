De La Masia a Las Rozas: el Barça monopoliza los estrenos más prematuros en la selección

El pasado viernes Luis de la Fuente hizo pública la lista de jugadores convocados para los amistosos de la selección ante Colombia y Brasil. En la misma aparecía, por primera vez, el central del Fútbol Club Barcelona Pau Cubarsí. El defensa debutará con España, si juega en Londres ante los 'cafeteros', con 17 años y 60 días. Lo que le convertiría en el segundo futbolista más joven en vestir la zamarra de la absoluta. Una lista de precocidad que lidera Lamine Yamal, quien se estrenó con tres días menos, y que en seis de los ocho primeros puestos tiene a azulgranas: Lamine, Cubarsí, Gavi, Ansu, Bojan y Pedri.

Inmediatamente se abrió un debate en las redes sobre los motivos de esta tendencia y se apuntó el dato de que en los tres últimos lustros han debutado 11 jugadores con menos de 20 años, siendo ocho de ellos del Barça y ninguno del Real Madrid. ¿Hay que mirar al criterio de los seleccionadores para explicarlo o tiene que ver con el modelo de club y las diferentes formas de entender la cantera de unos y otros?

Escuela vasca o madridista

Si se analiza el primer punto, el del criterio del seleccionador, se observa que en estos últimos años el banquillo de la selección ha estado polarizado por dos escuelas de entrenadores: los técnicos de la escuela vasca, con Javier Clemente, Iñaki Sáez, Julen Lopetegui o Luis de la Fuente; y los que llegaban con ADN madridista, como Vicente Del Bosque, José Antonio Camacho o Fernando Hierro. En medio de ellos se intercalaban dos técnicos con carisma como el atlético Luis Aragonés y el azulgrana Luis Enrique. Por tanto, queda descartada la hipótesis de una mayoría de entrenadores con simpatía azulgrana que barriera para casa.

Incluso se puede descartar la existencia de un criterio común en cada escuela. Porque mientras De la Fuente advierte que "no miro el carnet de identidad del jugador. Si demuestra que está preparado, le doy la oportunidad que se ha ganado en el campo", Javier Clemente defiende la postura contraria: "No es lo mismo jugar con 16 años contra un equipo profesional. Puede jugar un día, no tres partidos a la semana. Estos chicos con 16 años están jugando con un riesgo muy grande. Me da que pena que a un crío de 16 lo mismo en dos años ya no le pueda volver a ver. Yamal, con 16 años, juega un montón. Tiene que ir a una velocidad de juego mayor de la que le corresponde para destacar. Ese esfuerzo que hace tiene que ser más fuerte y al choque ya no te cuento. Eso le pasó a Ansu Fati. Chocó con un tío de 28 años y le voló la rodilla. Las piernas, los huesos, los ligamentos, los pulmones... Todo requiere una preparación. No es lo mismo con 27 años o con 23 que con 16. Los chavales son buenos y están bien formados, pero tienen que ir a esfuerzos mucho menores".

De hecho, Clemente frenó en su día el debut del canterano más prometedor de la Casa Blanca, aunque con orígenes atléticos: Raúl González Blanco. El delantero, que debutó en Primera con el Real Madrid con 17 años, no se estrenó con la selección hasta los 19 y 105 días. La razón la explica el propio Clemente, seleccionador entonces: "Recuerdo que cuando debutó Raúl con Valdano yo era seleccionador desde hacía poco tiempo. Yo debuté en Primera a los 18 años, pero era suplente y no iba a la selección. A mí me pusieron a parir porque no hice debutar a Raúl hasta dos años después. Y yo decía que bastante carga tenía ya con jugar en el Real Madrid y lo que ello convocaba. Le íbamos a quemar y bastante tenía con jugar en el Madrid y eso es lo que digo de los chavales".

Raúl debutó con la absoluta con 19 años en 1996. Ese verano fue a los Juegos Olímpicos de Atlanta, pero Clemente no le convocó para la Eurocopa con esta argumentación: "Usted tiene más prisa que yo". De la Fuente podría contar para esta Eurocopa de Alemania con Lamine Yamal y Pau Curbasí, dos chicos de 16 y 17 años que podrían ser incluso titulares en Alemania ante Italia o Croacia.

Pau Cubarsí en la Ciutat Esportiva Joan Gamper de fondo. / JAVI FERRÁNDIZ

El modelo de cantera: La Masia o Valdebebas

Descartada la afinidad del seleccionador por un club, la otra variante es el modelo de club y las formas que tienen de entender la cantera unos y otros. El pasado fin de semana el Real Madrid goleaba en El Sadar (2-4) con un solo jugador español convocable en el once, Dani Carvajal. 24 horas más tarde el Barcelona infligía al Atlético su derrota más dura como local desde que juega en el Metropolitano con protagonismo de Cubarsí (17 años), Fort (17 años), Fermín (20) y Lamal (16), quien entró en la segunda mitad. Parece obvio que unos y otros tienen una estrategia diferente respecto al peso de la cantera en el club y en el equipo titular.

De la Fuente, al que no le pesa convocar a la 'muchachada' del Barça, ha convocado en los 12 partidos que lleva como seleccionador a tres jugadores del Real Madrid, dos de ellos de forma recurrente. Y se da la circunstancia de que los tres con los que ha contado son futbolistas que han regresado al Real Madrid después de salir del club a foguearse o buscarse la vida: Dani Carvajal (se marchó a Alemania), su cuñado Joselu (pasó por la Bundelisga, la Premier, Primera y Segunda), y Fran García (se marchó a Vallecas para hacerse un nombre). A ellos se suman los casos de Lucas Vázquez (ida y vuelta al Espanyol) o Brahim (ida y vuelta al Milan), siendo único el caso Nacho, jugador que no se ha movido del Madrid y se ha mantenido en la plantilla como 'one club man'.

Si se mira más allá, Luis Aragonés lideró el cambio que inició el camino del éxito apostando por jóvenes. En su primer gran torneo como seleccionador, Luis apostó por dar responsabilidad a chicos como Sergio Ramos (19 años), Cesc Fábregas (18 años), y Andrés Iniesta o Fernando Torres (22 años). Su mediocampo, Xabi (24), Cesc (18) y Xavi (26), sumaba 69 años el día que se midieron a Francia entonces, casi treinta menos que Makelele, Vieira y Zidane (97). Y Cesc, que debutó con 19 años y 301 días con España, lo había hecho con el Arsenal con 16 años y 177 días.

El canterano más renombrado del Atlético, Fernando Torres, debutó en 2003 con 19 años con Iñaki Sáez como seleccionador. Hoy otros jóvenes atléticos llaman a la puerta: Rodrigo Riquelme, Pablo Barrios, Samu Omorodion... El primero ya ha debutado en la selección tras buscarse la vida con cesiones a la Premier, Primera y Segunda, el segundo lo hará cuando se afiance en el once de Simeone, y el tercero es un 9 que gusta a De la Fuente y es un fijo para Santi Denia en la Sub-21 mientras se hace un nombre en el Alavés.

Queda claro, por tanto, que en la selección hay sitio para los jóvenes desde siempre y que son los jugadores quienes madrugan los plazos de incorporación a los equipos y a la absoluta con su rendimiento. El color de la camiseta de los mismos es una coyuntura que depende más del modelo de cantera que de la valentía de los entrenadores para poner jóvenes. Y para ejemplo está el Real Madrid, donde Carlo Ancelotti tiene un ataque titular formado por Jude Bellingham (20 años), Vinicius Júnior (23) y Rodrygo Goes (23). Es cuestión de talento, no de edad.